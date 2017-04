L'OM dans un fauteuil à Caen, un large succès pour se rapprocher de la 5e place

L'Olympique de Marseille n'a pas fait dans la dentelle ce dimanche. En s'imposent 5 buts à 1 sur la pelouse du Stade Malherbe de Caen, Marseille revient à 1 point de Bordeaux et de la 5e place de Ligue 1.

Vous attendiez Bafé Gomis, le meilleur buteur marseillais de retour de suspension ? Il fallait regarder autour de lui. Ce sont ses coéquipiers qui ont brillé ce dimanche après-midi à Caen, et offert un large succès à l'OM.

Un doublé de Maxime Lopez, et un triplé de Florian Thauvin, le premier de sa carrière. 2 buteurs pour un succès total. L'OM s'est montré sans pitié au stade Michel D'Ornano.

Ivan Santini a eu beau trouver lui aussi le chemin des filets, à la 9e minute. Marseille mène alors déjà 2-0. Et jusqu'à la fin les hommes de Rudi Garcia ont fait preuve de sérieux et d'engagement, puisque Florian Thauvin parachève le succès marseillais dans les toutes dernières secondes d'un magnifique ballon piqué sur R. Vercoutre.

"On a fait notre travail, mais il faut rester humble. Pour l'instant, on n'a rien gagné et on est qualifié.. pour rien" Rudi Garcia