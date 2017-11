L'OM de Rudi Garcia miraculé après son match nul arraché à Konya en Turquie

L'OM reste maître de son destin pour se qualifier en 16e de finale d'Europa League, après son nul 1-1 à Konya. Mais Marseille ne peut désormais plus finir à la première place du groupe : elle est promise aux autrichiens de Salzbourg.

L'OM aurait pu décrocher sa qualification pour les 16e de finale d'Europa League dès ce jeudi, à condition de s'imposer à Konya. Finalement, Marseille évite le pire en Turquie grâce à une égalisation à la toute dernière seconde... grâce à un but contre son camp !

Marseille a joué les 10 dernières minutes à 10, après l'expulsion de Jordan Amavi, coupable de la faute sur le pénalty (1-0) de l'ouverture du score pour les turcs.

Heureusement, dans les arrêts de jeu... un miracle : Long ballon d'Adil Rami à destination de Clinton Njie ; le camerounais déborde et centre... et c'est le défenseur de Konya Wilfried Moke qui .. marque contre son camp

"Je n'arrive pas à y croire. Sur le but, il y a une mésentente avec le gardien. Il (C. Njie) centre, le ballon tape le tibia et.. rentre (..) se prendre un but comme ça, ce n'est pas normal" W. Moke, défenseur de Konyaspor

Ce résultat miraculeux permet aux hommes de Rudi Garcia de rester 2e de leur groupe ; une 2e place que les turcs pensaient bien avoir récupérée après avoir ouvert le score sur penalty

Salzburg book their round of 32 place with a 3-0 home victory. 💪 #UEL pic.twitter.com/wT7j8JLTmD

En revanche, l'OM ne peut plus finir premier du groupe mais doit maintenant assurer sa 2e place synonyme de qualification. Et ce sera justement face aux leaders de la poule, les Autrichiens de Salzbourg, dans deux semaines au stade Vélodrome. Dans le même temps Konya se déplacera à Guimaraes, au Portugal

"On est de nouveau en vie. On est sûr de ne pas être premier, mais on veut se qualifier. Donc il nous faudra ou battre Salzbourg... ou battre Salzbourg. Parce que même si un match nul nous suffit, on n'en veut pas du match nul. Il va falloir finir avec un peu plus de panache cette Ligue Europa" Rudi Garcia