L'OM déjà sous pression à Nice

Marseille, France

Leur a-t-il donné des astuces pour gérer un faux-départ?

De passage à Marseille, ce mardi, Usain Bolt, invité par Puma, également équipementier de l'OM, a présenté le (joli) maillot collector du club olympien pour son 120ème anniversaire. Les marseillais auraient aussi pu demander des conseils à l'ex-sprinteur jamaïcain.

Sur la manière de se relever d'un départ à l'envers, déjà distancé sur quelques mètres par ses concurrents. Sur la façon, aussi, de se redresser pour les rattraper et les dépasser.

Maxime Lopez: milieu de terrain de l'OM: "Le coach n'est pas un magicien. C'est à nous de nous bouger sur le terrain!"

Maxime Lopez pourrait débuter une deuxième rencontre d'affilée © Maxppp - firo Sportphoto / Ralf Ibing

La ligne d'arrivée est encore loin pour l'OM, mais il y a déjà le feu! Avec un point en deux matches, et aucun but marqué, cas unique dans la division, et seulement cinq tirs cadrés en 180 minutes, les marseillais sont très attendus à Nice.

Provisoirement 17èmes, les olympiens se coltinent une semaine chargée. Après Nice, deux succès en deux sorties, ce mardi soir, ils accueilleront St Etienne, autre équipe en forme, dimanche.

Nice-OM est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Provence et France Bleu Vaucluse dès 20H45

Maxime Lopez "On doit être plus tueur offensivement" Copier

Une semaine pour se réveiller ou s'enliser. _"_On doit être plus tueur offensivement souligne Maxime Lopez. Car on a des situations. Bon, on ne va pas revenir sur le pénalty (manqué par Dario Benedetto, à Nantes, il y a dix jours), mais on n'a pas marqué sur les deux premiers matches. Il faut travailler les automatismes et cela peut nous faire du bien de marquer rapidement dans le match. Le coach n'est pas un magicien. C'est à nous de nous bouger sur le terrain et de faire ce qu'il faut!"

Thauvin toujours absent, Luis Gustavo encore là!

Car si l'OM ne grignote pas de point à Nice, la crise ne sera pas loin. Et on imagine l'accueil, chaud bouillant, dimanche, pour la réception des Verts.

Pas de supporters de l'OM à Nice

Les équipiers de Steve Mandanda devront faire sans leurs supporters à l'Allianz Riviera. Un arrpeté ministérile, publié ce mardi aprèz-midi, interdit même "le déplacement des supporters marseillais à Nice et dans leur propre département dans le cadre du match opposant l'OM aux Aiglons". Un courrier, signé de Christophe Castaner, motivé par l'existence de "troubles à l'ordre public" lors des différents déplacements des supporter marseillais.