L'OM dévoile les nouveaux maillots pour la saison 2023-2024

Un maillot domicile traditionnellement blanc, qui ne bouscule pas les habitudes. Un maillot extérieur bleu roi aux détails rappelant la mer. Un maillots gardien noir et géométrique. L'OM et Puma ont dévoilé ce mardi matin les nouvelles tuniques des Olympiens pour la saison 2023-2024. Ces nouveaux design sont ancrés dans l'histoire de Marseille selon le club, et "inspirés par les éléments et les Hommes qui ont façonné la cité phocéenne".

Les maillots arborent le nouveau sponsor principal du club CMA CGM, qui a signé pour deux saisons. Ils seront disponibles à la vente en ligne et en boutiques dès ce mercredi, et portés par les joueurs lors des matchs amicaux durant le mois de juillet.

Avec la présentation des nouveaux maillots, attendus par les supporters, la saison est bel et bien lancée . Les joueurs de l'OM ont repris la direction de l'entrainement en début de semaine, alors que le nouvel entraineur Marcelino est présenté au Stade Vélodrome ce mardi. La première échéance sera un tour préliminaire de Ligue des champions le week-end du 8 et 9 aout.