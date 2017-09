L'OM doit confirmer sa reconquête à Amiens

3 jours après s'être rassuré face aux turcs de Konyaspor, l'OM retrouve la Ligue 1 à Amiens ce dimanche. Objectif : transformer l'essai.

L'OM s'est offert au moins un sursis avec son succès 1-0 face aux turcs de Konyaspor, ce jeudi en Europa League. Un sursis et peut-être mieux, à condition de confirmer ce dimanche après-midi à Amiens, pour le compte de la 5e journée de Ligue 1

"Je les ai vus jouer contre Nice et à Strasbourg. C'est une équipé athlétique, avec des qualités (..) Avoir gagné en Europa League nous a peut-être libérés d'un poids. En championnat on sait qu'on est attendu, on a besoin de points ; la pression va revenir vite. Mais il faut qu'on soit posés, tranquille, qu'on ose jouer, et c'est en jouant qu'on s'en sortira" Dimitri Payet, capitaine de l'OM