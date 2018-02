L'OM en a pris l'habitude. Après avoir longtemps galéré avant de s'extirper du piège Epinal (2-0) au tour précédent, voilà le groupe de Rudi Garcia en déplacement à Bourg-en-Bresse, ce mardi soir (18h30)

Bourg-en-Bresse évolue en Ligue 2, et même en bas de classement (18e) avec 20 points (juste devant Quevilly et Tours) mais surtout à 5 longeurs de Nancy le 17e. La formation d'Hervé Della Maggiore reste sur une défaite en championnat devant son public, 0-2, devant Clermont, mais a fait chuter Toulouse, club de Ligue 1, (2-0) au tour précédent en Coupe de France.

"Leur force ? C'est leur collectif, leur puissance athlétique. Pour une équipe de Ligue 2, un 8e de finale de Coupe de France, c'est un événement. A nous de faire le job et de respecter cette équipe. Ils ont battu une Ligue 1. Soyons plus que sérieux et professionnels. Il en va de la qualification" Rudi Garcia