L'OM doit-il choisir entre coupe de France et championnat?

Marseille, France

A vouloir tout dévorer, les marseillais, à l'effectif réduit, et à la recherche d'un peu d'oxygène actuellement, peuvent-ils tout perdre?

Le débat est ouvert à l'occasion d'une semaine très excitante qui voit l'OM défier Lyon, ce mercredi, pour une place dans le dernier carré de la Coupe de France, et Lille, 4e de Ligue 4, dimanche, pour bétonner un peu plus sa 2e place voir sa présence sur le podium de la L1 en fin de saison.

Autrement dit, l'OM doit-il choisir entre fromage et dessert, entre la coupe de France et le championnat?

Les supporters rencontrés rêvent d'un trophée

"Vu le large que l'on a pris en championnat (8 points de plus que Rennes, actuel 3e), je mettrai la grosse équipe contre Lyon. Pour passer et essayer de gagner un titre, qui sait, si Paris se fait sortir assure Christopher, supporter marseillais croisé à la sortie du stade Vélodrome après le succès olympien (1-0) face à Toulouse samedi dernier. Un trophée, c'est ce que vise également Christophe. "Entre la 2e place et une Coupe de France, je choisis la Coupe de France. Si c'est pour jouer petit bras en Ligue des Champions comme l'ont dit Payet et Villas-Boas... C'est sur que cela ferait des ronds dans les caisses (une participation à la Ligue des champions) mais à choisir, quand même, c'est un titre. _On passerai un bon été avec une coupe de France dans les poches. Mais ce ne sera pas facile._" Il faut dire que l'OM n'a plus rien gagné depuis sa dernière coupe de la Ligue soulevée il y a 8 ans. Et pour la coupe de France, il faut remonter à... 31 ans (4-3 face à Monaco, en 1989)!

Il n'y a pas de priorité. Je veux jouer à fond. André Villas-Boas

André Villas-Boas ne veut pas choisir et tout "jouer à fond" Copier

Choisir... Il n'en est pas question pour André Villas-Boas, qui aimerait tant embrasser la Coupe de France. Et qui, de toute façon, ne peut compter sur un effectif pléthorique pour, éventuellement, procéder à un turnover. "Regardez, je n'ai même pas la possibilité de faire jouer une équipe différente de celle alignée lors du dernier match (face à Toulouse) débute le portugais, pour qui, non, il n'y a pas de priorité et de toute façon, je veux jouer à fond. _On a deux opportunités. 1) accéder aux demi-finales face à un rival historique et 2) on peut mettre Lille à 12 points. Et on va jouer jusqu'à la limite de notre condition._"

Pour Maxime Lopez, ce duel entre l'OL et l'OM, "c'est du 50/50" Copier

4 joueurs importants absents

Le portugais va donc aligner la meilleure équipe de l'OM possible ce mercredi soir, même s'il est privé de quatre éléments importants: les défenseurs Amavi et Caleta-Car, excellents ces derniers temps, sont suspendus. Les offensifs Benedetto et Radonjic, moins redoutables et amoindries, sont ménagés.

Equipe probable de l'OM face à Lyon: Mandanda (cap) - Sarr, Kamara, Alvaro Gonzalez, Sakaï - Rongier, Strootman, Sanson - Lopez (ou Khaoui), Germain, Payet.