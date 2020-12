L'OM a-t-il un intérêt à se qualifier pour la Ligue Europa?

Les fans de l'OM ont tous un avis sur la question. Une réflexion souvent tranchée.

Il y a les pour et les contre. Un peu comme les français face au vaccin du Covid 19.

Supporters de l'OM partagés

Philippe ne veut pas entendre parler de Ligue Europa cette saison. "Non, ce n'est pas intéressant. Ca va encore nous casser les pieds de jouer le jeudi. Le dimanche, l'effectif va être encore un peu fatigué, bancal nous explique le quinquagénaire croisé devant le centre d'entrainement de l'OM, à attendre la sortie des joueurs. On va devoir mettre des rustines, devoir faire des mauvais résultats et traîner pour aller chercher la 3e place. Non, il faut la deuxième place voir la première."

Pour Philippe, "ce n'est pas intéressant", pour Juliette, "il y a de belles émotions à vivre en Ligue Europa"

A ses côtés, on trouve Juliette, qui a envie de vivre des émotions, après n'énorme déception de la Ligue des Champions. Et, quelle qu'elle soit, la coupe d'Europe, qui fait partie de l'ADN de l'OM, est faite pour ça. _"_Cela reste malgré tout une coupe d'Europe embraye la demoiselle. Et on ne sait jamais, même si j'ai du mal à y croire, si on va au bout, cela peut donner une place qualificative en Ligue des Champions, donc tout est bon à prendre. L'émotion est peu au rendez-vous mais, en Ligue Europa, on a vu qu'il y avait de belles émotions à vivre."

Si on a la chance de se qualifier, on va la jouer à fond! Valentin Rongier, milieu de terrain de l'OM

Parmi les arguments des "anti" Europa Ligue, il y a le calendrier, sacrément ramassé cette saison, en raison du virus, même si la Coupe de France pourrait être supprimée et laisser 6 fenêtres en 2021. Car l'OM pourrait laisser des plumes sur la scène européenne et le payer le dimanche suivant en L1. Pas pour Valentin Rongier, qui veut "jouer à fond" la 3e place de ce groupe de Ligue des Champions, "bien sûr! s'exclame le milieu de terrain marseillais. Je suis un compétiteur. En ce moment, c'est un peu compliqué en Europe, mais on va se battre jusqu'à la fin et si on a la chance de se qualifier pour l'Europa Ligue, qui est aussi une très belle compétition, on va la jouer à fond! La saison dernière, on a réussi à terminer deuxième (de Ligue 1) avec un effectif plutôt réduit, que l'on renforcé cet été. _On est donc capable de jouer deux compétitions_."

Avant de penser à se qualifier pour l'Europa Ligue, André Villas-Boas veut déjà "gagner un match en Ligue des Champions".

D'autant qu'au quart du championnat tout juste franchi, l'OM est en embuscade. Et que _"_mathématiquement avec nos deux matches en retard, on peut être premier n'oublie pas Philippe. Et, si l'OM poursuit ainsi, j'y crois. Il vaut mieux jouer le championnat et bien s'armer pour la saison prochaine."

De l'argent à gratter, un indice UEFA à améliorer

Se retrouver en 16èmes de finale d'Europa Ligue et, pourquoi pas, démarrer une épopée, comme il y a deux ans, permettrait aussi à l'OM de récupérer de l'argent et aussi d’améliorer son indice UEFA. Mais ce débat sera peut-être déjà clos, dès ce mardi, si l'OM ne gagne pas face à l'Olympiacos.

Du coup, André Villas-Boas veut déjà penser à gagner, notamment pour mettre fin à cette série historique de 13 défaites de suite en Ligue des Champions, record européen. "On a tellement été misérable en Ligue des Champions qu'il faut déjà gagner un match et marquer un but. Marquer un peu plus qu'un but (sourire) explique le technicien olympien.Et si on tombe dans l'Europa Ligue, c'est un niveau plus bas et on doit faire beaucoup mieux, même si ca dépend du tirage au sort. Mais jouer ces matches tous les 2 jours, c'est dur dur mentalement, notamment avec toutes les mises au vert."

Les pour et les contre ont encore quelques heures pour débattre. Et quoi qu'il arrive, ce sont les joueurs marseillais qui auront le dernier mot. En espérant pour l'OM que le débat ne soit pas tranché dès ce mardi soir.