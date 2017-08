L'OM doit transformer l'essai à Ostende

Avant de s'attaquer à la Ligue 1 ce dimanche face à Dijon, Marseille doit déjà assurer sa qualification pour les barrages de l'Europa League, ce jeudi à Ostende, en Belgique.

Des plages étendues à l'infini, des mouettes omniprésentes, un ciel oscillant entre le gris et le bleu contrasté, mais aussi un hippodrome à quelques encablures du stade qui rappelle le Parc Borély où l'OM aimerait bien installer son futur centre d'entraînement... voilà le paysage qui attend les hommes de Rudi Garcia ce jeudi. Bienvenue dans le port d'Ostende !

En attendant le match retour de ce 3e tour préliminaire d'Europa League, les joueurs marseillais se sont installés à quelques kilomètres d'ici, dans le secteur de Bruges. Mais ils ont déjà pris leurs marques et foulé la pelouse du Stade Albertpark la veille de ces retrouvailles. Pour l'instant, sur le papier, avantage à l'OM, qui a remporté la première manche au Vélodrome (4-2) grâce en particulier à un triplé de Valère Germain.

"On a concédé pas mal d'occasions et même 2 buts à l'aller. Il faut être plus solide. On sait malgré tout qu'on a deux buts d'avance, le temps joue pour nous" Steve Mandanda, gardien de l'OM