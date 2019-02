L'OM domine Amiens 2-0 avec une Super Mario

Marseille, France

Devant plus de 50 000 supporters, l'OM s'est offert un troisième succès d'affilé. Victoire 2-0 face à Amiens. L'OM s'installe provisoirement à la 4e place de Ligue 1. Grâce à deux buts, de Florian Thauvin tout d'abord puis de l'Italien Mario Balotelli, l'OM a pu fêter comme il se doit ses retrouvailles avec ses supporters au Vélodrome, après le huis clos contre Bordeaux.

Un Balotelli encore buteur

L’air de la Provence lui réussit bien. Bien mieux que celui de Nice. Sous les couleurs de l'OGC Nice, l'italien n'a marqué aucun but en première partie de saison. Il en est déjà à trois réalisations en quatre matches à Marseille. Balotelli, dos au but, est parvenu à tromper Régis Gurtner, le gardien amiénois, offrant le but du 2-0 à l'Olympique de Marseille.

L'attaquant est devenu déjà indispensable. "Il nous fait énormément de bien", reconnait Florian Thauvin."On peut se reposer sur lui, on a tous confiance en lui. On était tous pressé qu'il arrive. Il montre toute l'étendue de son talent". Mario Balotelli aurait pu s’offrir un doublé. Mais son second but, inscrit de la tête, a été refusé à cause d'une position d'hors jeu, après le recours à l'arbitrage vidéo. L'Italien, souffrant de crampes, a ensuite été sorti par Rudy Garcia, sous l'ovation du Vélodrome.