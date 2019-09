L'OM domine St Etienne (1-0) et confirme son renouveau

Encore buteur, l'argentin Dario Benedetto permet à l'OM de confirmer son premier succès de la saison, quatre jours plus tôt à Nice (2-1). Sans sortir un grand match, l'OM, solide, s'impose face à St Etienne (1-0) et confirme sa montée en puissance. Voilà les marseillais 8èmes de la Ligue 1.

Sans être fantastique, l'OM enchaîne.

Deuxième victoire en deux sorties pour la bande à Mandanda qui domine logiquement St Etienne (1-0) grâce à de la réussite offensive (2 tirs cadrés, un but) et une sacrée solidité défensive autour d'un Alvaro Gonzalez de nouveau impressionnant. Le tout dans Vélodrome bien chaud et avec des supporters bien sages... Seule une banderole des Winners, adressée à la LFP (Ligue de Footbal Professionnel) dans le contexte de lutte contre les propos injurieux et homophobes est aperçue.

Le Commando Ultra 84 a magnifiquement fêté ses 35 ans, tout comme les MTP leur 25ème anniversaire © Maxppp - Frederic SPEICH

André Villas Boas: "j’espère mieux jouer à l'avenir (sourire)"

Pas d'arrêt de l'arbitre donc et un seul arrêt de Mandanda pour un OM au double visage. Moyen jusqu'à son ouverture du score par Benedetto à la demi-heure après une superbe action à trois avec Sarr et Sanson. Un peu meilleur ensuite, même si les verts ont fait passer quelques frayeurs en seconde période devant le but olympien. "J’espère mieux jouer (à l'avenir) sourit l’entraîneur olympien André Villas Boas, qui voit en ce succès un remède pour l'avenir. Mais _ce type de victoire où on doit travailler dur pour aller la décrocher, peut donner de la cohésion et du respect entre joueurs. Et c'est un bon signal_."

Morgan Sanson: "On arrive à être solide en menant et c'est important."

Morgan Sanson, lui, se félicite de la cohésion de l'OM: "On a montré un très bel état d'esprit savoure le passeur décisif de la soirée. On tire tous dans le même sens et on arrive à gagner les matches et surtout à être solide en menant et c'est important."

Avec cet enchaînement de deux succès, l'OM totalise 7 points et se retrouve 8ème après 4 matches. Les marseillais comptent 2 longueurs de retard sur les échappés (Paris, Rennes, Nice, Angers), à égalité de points. L'OM qui se rendra à Monaco, avant-dernier, le 15 septembre, après la trêve internationale.

Luiz Gustavo s'en va, Valentin Rongier pas encore marseillais

Si l'OM perd Luiz Gustavo, parti en Turquie, à Fenerbahce, contre 7 millions d'euro environ, la venue de Valentin Rongier, milieu de terrain (24 ans) de Nantes (L1), n'est pas bouclée. Marseille et Nantes poursuivent leur négociation. "On n'a pas d'obligation de recruter un autre joueur. Si on doit continuer avec ce groupe, on le fera souligne le président marseillais Jacques-Henri Eyraud. Il nous reste encore 24 heures. Il peut y avoir un départ de Luiz (Gustavo) _sans arrivée du côté de l'OM. On est aussi en contact avec d'autres joueurs et il n'y a pas de pression particulière sur ce sujet_."

En attendant, peut-être, de découvrir Valentin Rongier dans les prochaines semaine, le Vélodrome a retrouvé son chouchou, entré en fin de match. Florian Thauvin est de retour, après un mois et demi de blessure (cheville).

L'acteur américain Matt Damon, à Marseille pour tourner son nouveau film Stillwater, a investi le stade Vélodrome pour quelques séquences © Maxppp - Frederic SPEICH

L'infirmerie de l'OM se vide et son réservoir de points se remplit. Sous sa casquette, en plein tournage de Stillwater, l'acteur américain Matt Damon a choisi la bonne soirée pour s'inviter au Vélodrome.