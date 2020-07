L’OM doublé par le PSG au Portugal ?

Dans les rues de Faro qui peinent à se remplir de touristes cet été, en raison du virus, pas besoin de patienter trop longtemps avant de croiser des fadas de ballon rond. Comme partout dans ce pays de 10 millions d’habitants, le foot est une passion. On le constate aux « Trois Points », bar à la vaste terrasse et aux deux magnifiques portraits d’Eusébio et Cristiano Ronaldo, installé dans une rue piétonne de la ville de l’Algarve.

"On connait bien Marseille au Portugal. Mais désormais, on vivre plus pour le PSG." José et Daniel, deux supporters

Une dizaine d’écrans, autant de matches de foot. Le FC Porto, futur champion national, est de la partie. Mais José et Danièle préfèrent un duel anglais quand nous les interrogeons sur l’OM. « Oui, on connait bien Marseille au Portugal nous confirment-ils. Mais désormais, on vivre plus pour le PSG. Il y a Paris, puis Marseille et Lyon. Même si, avec l’arrivée de Villas-Boas, les portugais s’y intéressent de nouveau. Et sont derrière l’OM. »

Benfica-OM et la main de Vata encore dans les mémoires

Il y a 30 ans le club olympien est entré d’une drôle de manière dans le cœur des portugais. Avec la fameuse main de Vata, ce joueur qui élimine l’OM, dans les dernières minutes, et qualifie le Benfica Lisbonne pour la finale de la Ligue des Champions. « Pour la majorité des supporters de foot au Portugal, Marseille s’est fait voler avec cette main de Vata nous raconte Ricardo, vendeur de poissons en boîte dans une belle boutique de Faro et supporter du Sporting Portugal, autre club de la capitale et ennemi du Benfica. Mais _pour les supporters de Benfica, c’est une erreur normale_. On s’en souvient encore aujourd’hui car Benfica est allé en finale, sans la gagner. »

Benfica, le Vélodrome, ses matches contre Porto. Tout le monde, au Portugal, connaît l'OM. Manuel Queiroz, correspondant de L'Equipe au Portugal

Le Bar les "trois points", à Faro, accueille deux magnifiques portraits d'Eusébio et Cristiano Ronaldo © Radio France - Bruno Blanzat

L’OM ne compte qu’une dizaine de duels avec des clubs du Portugal (Porto, Benfic a, Guimaraes ou Braga). C’est peu. Comme le nombre de joueurs portugais à avoir porté son maillot : comme Rui Barros, Paolo Futré ou Rolando.

Mais cela suffit à en faire un club réputé dans le pays. « L’OM, c’est un club que tous les portugais connaissent par rapport à ce match contre Benfica (1990) confirme Manuel Queiroz, correspondant de L’Equipe au Portugal. Mais aussi par le Vélodrome, par ces rencontres contre Porto. On est un pays de foot et vraiment, on connait très bien l’OM. »

Il est donc possible, que prochainement, même les matches de l’OM de Villas-Boas soient diffusés aux « Trois points »…