Rennes, France

L'OM est donc éliminé de la coupe de la Ligue des les 8e de finale dans des conditions.. rocambolesques, à Rennes ce mercredi : 2 partout à la fin du temps réglementaire (buts de Mitroglou et Germain pour l'OM ; André et Khazri pour Rennes), Marseille a fini par céder aux tirs aux buts



Décisions arbitrales .. très discutables

L’image la plus rocambolesque de la soirée, assurément, c’est cet énorme cafouillage, à l’heure de jeu : une frappe lointaine de Benjamin André, qui s’écrase sur la barre transversale avant de rebondir 1 mètre devant la ligne de but de l’OM. Alors est-ce l’effet Star Wars ? Les arbitres semblaient dans une autre galaxie : ils hésitent, puis accordent le but. Mais l’OM proteste. Même si c’est interdit d’utiliser la vidéo, les marseillais plaident leur bonne foi : depuis les tribunes, ou depuis le banc, ils ont vu les images, notamment sur des téléphones portables. Finalement, l’arbitre central revient sur sa décision. Le but rennais est annulé

Moment de flottement sur la pelouse. M. Hamel hésite à valider un but fantôme de Benjamin André... Le but n'est finalement pas accordé #SRFCOM — Foot Mercato (@footmercato) December 13, 2017

💬 "Je suis resté sur ma première impression"



L'arbitre de #SRFCOM Johan Hamel revient sur sa décision de ne pas accepter le but de Benjamin André ➡️ https://t.co/rw3vL9ZsN6pic.twitter.com/IraHHbZbdN — Canal Football Club (@CanalFootClub) December 13, 2017

Mais un quart d’heure plus tard. Rebelote. Cette fois, c’est un but marseillais qui est refusé.. pour un hors-jeu inexistant de Kostas Mitroglou. Un but qui aurait alors permis à l'OM de revenir à 2-2 (ce que réalisera Valère Germain quelques minutes plus tard)

Alors, oui, Marseille a marqué un but de plus que les bretons hier soir, et peut se sentir volé.. Le président du club Jacques-Henri Eyraud va d’ailleurs demander les bandes sons du dialogue entre les arbitres, lors su cafouillage sur le but breton finalement refusé. Et il a raison de monter au créneau.

Mais l’OM ne doit pas oublier non plus que Clinton Njie a raté la balle de break, celle du 2-0 en tout début de soirée. SI le camerounais avait été plus efficace, s’il avait enlevé les œillères., on ne parlerait certainement pas des erreurs d’arbitrage qui ont.. c’est vrai.. fini par éliminer les hommes de Rudi Garcia : au moins le but refusé à K. Mitroglou. Reste aussi, à savoir, si à 2-2 Marseille aurait vraiment inscrit un 3e but.



⚽️🇫🇷 Coupe de la Ligue - Tirage des quarts de finale :

Nice-Monaco

Amiens-PSG

Rennes-Toulouse

Angers-Montpellier — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 13, 2017

Marseille rejoue dimanche à Lyon (21h) en championnat ; des Lyonnais éliminés eux aussi ce mercredi de la coupe de la Ligue (défaite 4-1 à Montpellier)