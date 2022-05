L'OM en Ligue des Champions : "On aura un effectif suffisament armé" affirme Jacques Cardoze

L'OM est qualifié directement en Ligue des Champions. Après une soirée de folie samedi dans un Vélodrome en fusion, et la victoire lors du dernier match de championnat face à Strasbourg 4 à 0, le directeur de la communication de l'OM Jacques Cardoze est sur France Bleu Provence ce lundi matin.

Êtes-vous redescendu sur terre ce matin après la soirée incroyable de samedi soir ?

C'était vraiment une formidable soirée comme on aime en vivre ! Il y a eu ce grand moment de communion à la fin du match avec les supporters pour célébrer, de la meilleure des manières, une très belle saison qui a été très éprouvante pour tout le monde, pour les joueurs et pour les dirigeants. Ce qui était important, c'était évidemment de pouvoir accéder à cette deuxième place de L1, mais aussi de donner satisfaction à nos supporters qui nous ont suivis.

"Les meilleures affluences de la Ligue 1, elles sont à Marseille (...) donc merci aux supporters."

On a battu tous les records cette année en matière d'affluence au Vélodrome. Les meilleures affluences de la Ligue 1, elles sont à Marseille (59.000 personnes en moyenne par match cette saison au Vélodrome, ndlr). Donc c'est d'abord un grand merci que j'adresse aux supporters parce qu'il y a eu des moments sublimes à l'Orange Vélodrome. Qui aurait pu imaginer que la saison se terminerait comme ça, qu'on aurait un dénouement aussi inattendu à la dernière seconde du dernier match ? Il fallait le faire et il n'y a que le foot qui peut procurer des émotions comme celle-là.

Est-ce que le plus dur ne commence pas maintenant pour l'OM et pour ses dirigeants ? Est-ce que l'OM est prêt à faire des efforts financiers pour recruter "du lourd" et rivaliser avec les meilleurs en Ligue des Champions ?

En football, tout va toujours très vite. Mais il faut déjà regarder le chemin parcouru. Il y a un peu plus d'un an, l'OM n'allait pas bien. Pablo Longoria a été désigné par le propriétaire Franck McCourt et on peut dire qu'il a eu le nez creux. Il faut regarder le passé pour mieux comprendre l'avenir : l'équipe a été renouvelée à 80-90% l'été dernier et il y a eu des prises de risques avec des joueurs sur lesquels il n'y avait pas de certitudes, des joueurs qui se sont bonifiés au fil des mois. Par exemple, aujourd'hui, plus personne ne voudrait critiquer Gerson alors qu'il y avait des critiques il y a un an. L'effectif s'est beaucoup amélioré. Aujourd'hui, il est vraiment en situation d'affronter des grandes équipes.

"Pour le moment William Saliba n'est pas parti."

Aujourd'hui, avec les départs de Saliba et de Kamara, l'OM est en mesure d'affronter les plus forts ?

Pour le moment, William Saliba n'est pas parti. Il a dit lui-même qu'il avait très envie de rester et il faut laisser Pablo travailler et négocier tout ça. Rien n'est impossible. Quant à Boubacar Kamara, malheureusement il quitte l'Olympique de Marseille, mais on aura de nouveaux joueurs et un effectif sera prêt, et j'en suis sûr, suffisamment armé pour pouvoir affronter les prochaines échéances.

L'OM va quand même disposer d'une grosse enveloppe financière grâce à cette qualification directe en Ligue des Champions, les supporters voudront un retour bien entendu...

Il faut attendre la fin de la saison pour consolider exactement le budget, mais ce qui est sûr, si tout se passe bien au niveau du tribunal arbitral du sport (le tribunal arbitral du sport jugera l'affaire Pape Gueye en octobre ; Marseille est toujours sous le coup d'une interdiction de recrutement pendant un an, ndlr), c'est qu'il y aura un recrutement. On se renforcera avec de bons joueurs. Pablo Longoria a toujours été très clair là dessus : il vise des jeunes joueurs qui sont en capacité de s'améliorer et de se bonifier avec Sampaoli et avec des joueurs séniors comme Payet. C'est principalement cela qu'il voudra faire.

"Sampaoli reste à l'OM ? Il n'y a pas de raison de penser qu'il en serait autrement."

L'entraîneur Sampaoli reste à l'OM ?

En tous cas, Jorge Sampaoli a dit qu'il le souhaitait donc il n'y a pas de raison de penser qu'il en serait autrement.

Sampaoli est exigeant avec le recrutement... lui aussi.

C'est normal et c'est une relation qu'il a envie d'instituer avec les dirigeants. Il veut avoir la meilleure équipe et il veut toujours que les dirigeants trouvent les meilleurs moyens possibles pour obtenir des joueurs. On l'a vu cet hiver, personne n'imaginait qu'on recruterait encore. Il y a eu le départ de Jordan Amavi en prêt et deux arrivées. Il y a eu les deux arrivées cet hiver (Bakambu et Kolasinac, ndlr). Donc des idées, Pablo Longoria en a, et David Friio, le directeur technique et toutes ses équipes de recruteurs, travaillent beaucoup pour que l'on puisse avoir de nouveaux joueurs cet été.

