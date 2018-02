Marseille, France

Comme les joueurs parisiens ce samedi au Parc des Princes, ceux de l'OM vont porter ce dimanche soir (21h) un maillot collector : avec leur nom floqué, inscrit en mandarin.

C'est une manière de célébrer le Nouvel An chinois et l’entrée dans l’année du chien. Mais il s'agit surtout, bien sûr, de confirmer une tendance inévitable : le club se tourne vers le marché chinois, nouvel eldorado du foot mondial.. et au gros potentiel d'investisseurs et de clients.

Des animations spéciales au stade Vélodrome

D'ailleurs le club marseillais vient tout juste de lancer son compte officiel sur le réseau social Weibo, concurrent direct en Chine de l'américain Twitter, et fort de quelque 600 millions d'utilisateurs.

Pour faire la promo de l'événement,plusieurs joueurs de l'effectif se sont ainsi essayé à répéter quelques mots en madarin : Dimitri Payet, Florian Thauvin, Jordan Amavi, ou encore Rami

L'OM fêtera le nouvel an chinois contre Bordeaux 🇨🇳

Plus d'infos 👉 https://t.co/gEN5ekkydLpic.twitter.com/3559aHGFK5 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 16, 2018

Une série d'animations est prévue pour l'occasion au Vélodrome et le stade va accueillir l'ambassadeur et le Consul de Chine en France, mais aussi des représentants du monde économique des 2 pays.

L'OM avait depuis plus d'an déjà prévu d'ouvrir un bureau à Pékin