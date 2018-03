A l'arrêt depuis quatre matchs (trois défaites et un match nul) l'OM doit reprendre sa marche en avant ce jeudi soir face à l'Ahtletic Bilbao en huitième de finale aller de League Europa. Mais avec l’enchaînement des matchs les Olympiens semblent tirer la langue.

Marseille, France

Deux enseignements sont à tirer du match nul 1 - 1 contre Nantes dimanche soir. En égalisant dans les arrêts de jeu, les Marseillais ont montré qu'ils avaient du caractère. Après les deux claques 3 - 0 contre Paris, il était utile de le rappeler. Mais surtout, plusieurs joueurs sont apparus essouffler, à commencer par Luiz Gustavo. Le brésilien, plaque tournante du jeu marseillais, homme à (tout bien) faire, semble piocher en cette fin d'hiver. A 30 ans, le brésilien est sur le podium des joueurs qui ont le plus joué en Europe (3528mn). Contre Bilbao ce jeudi, il devrait de nouveau enchaîner car dans un 4-2-3-1 façonné notamment pour lui par Rudy Garcia, il n'a pas de vraiment de remplaçant.

On a un staff médical de très haut niveau et des joueurs très professionnels - Rudi Garcia

La League Europa, un vrai objectif ?

Marseille est en ce moment aux prises avec les démons qui escorte le foot français et cette C3 depuis des lustres. Si aucun club de l'hexagone ne l'a encore remporté ce n'est pas un hasard. Elle est souvent "bazardée" au nom de "l'intérêt supérieur" du championnat et d'une place qualificative en Ligue des Champions. Marseille est dans les clous en championnat, pour le moment. Car certains craignent que l'OM ne s'use la santé en coupe d'Europe. Mais au milieu des calculs d’apothicaire, un discours, très frais, se dégage.

Mon rêve le plus cher aujourd'hui c'est de gagner l'Europa League - Adil Rami

Adil Rami ne s'en cache pas, il veut de nouveau goûter aux joies d'un titre intercontinentale. Vainqueur de cette Europa League avec Séville en 2016 il en fait même sa priorité numéro 1 cette saison avec l'OM : "Si on me demande de choisir entre finir 2e du championnat ou gagner l'Europe League, je choisis l'Europa League"

Passer Bilbao et souffler

Pour l'instant l'effectif de l'OM tient. Seul Grégory Sertic est encore à l’infirmerie et le retour de Kostas Mítroglou est imminent. Mais l'OM va encore disputer 4 matchs (Bilbao deux fois, Toulouse et Lyon) en 10 jours avant la trêve internationale. Une trêve attendue pour ressourcer les organismes avant la dernière ligne droite. Face à Bilbao, qui n'a, lui, plus rien a jouer en championnat la tâche ne s'annonce pas facile, mais elle est loin d'être insurmontable.

C'est une équipe qui n'a pas terminé première de son groupe de qualification pour rien - Rudi Garcia

Les Basques qui ont éliminé l'OM au stade des seizièmes de finale il y a deux ans sont à la peine en Liga (14e) et souffrent de la perte de deux joueurs majeurs. le défenseur central Aymeric Laporte, parti à Manchester City contre 65 millions d'Euros et l'attaquant Iker Muniain, pas encore revenu d'une rupture d'un ligament croisé en septembre dernier.

Mais comme il y a deux ans la menace Aritz Aduriz est toujours là. L'attaquant de 37 ans est le meilleur buteur de cette Europa League (10 buts). En 2016 il avait inscrit un but somptueux au Vélodrome.