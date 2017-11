L'OM en Turquie pour voir plus loin en Europa League

L'Olympique de Marseille se déplace à Konya, en Turquie, ce jeudi (19h, heure française). Les hommes de Rudi Garcia ont leur destin entre les mains pour la qualification en 16e de finale d'Europa League.

L’OM a rendez-vous à Konya en Turquie, avec un espoir : celui de se qualifier dès ce jeudi soir pour les 16e de finale de l’Europa League.

Pour y arriver, Marseille doit gagner en Turquie.. et croiser les doigts pour qu’au même moment les portugais de Guimaraes ne s’imposent pas en Autriche, à Salzbourg

"On est second, on veut rester second, et pour être sûr de rester second il nous faut gagner (...) Après, il sera toujours temps de regarder ce qu'ont fait les autres, mais on ne veut pas -si possible- attendre la dernière journée pourse qualifier. Mais l'objectif est clair" Rudi Garcia