Marseille, France

Il reste de l'espoir et de bonnes raison d'y croire dans les rangs de l'OM, malgré la défaite à Leipzig (0-1) ce jeudi soir. C'est l'Allemand Timo Werner qui inscrit le seul but de la rencontre (45e minute).

C'est l'espoir et en même temps la principale source de regrets des hommes de Rudi Garcia : les marseillais se sont créés plus d'occasions que les Allemands lors de cette première manche. Mais soit ils ont manqué de luciditédans le dernier geste, soit la réussite les a fuits comme lors de cette reprise de volée de Bouna Sarr qui s’écrase sur la barre transversale quelques minutes seulement avant le but de Leipzig.

"C'est de la frustration, oui, mais .. une grosse déception, non. Tout reste à jouer. Devant notre public, ça peut être "autre chose". Le verre à moitié plein ou à moitié vide ? Bonne question. Aujourd'hui on est toujours en vie pour la compétition. Bien sûr qu'on y croit" Bouna Sarr

L'OM reçoit Leipzig jeudi prochain au Stade Vélodrome.