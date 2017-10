L'OM enfin renversant à Nice

Après avoir été mené 2-0, l'OM a complètement renversé la vapeur ce dimanche à Nice. Marseille s'impose 4-2 et s'empare de la.. 3e place du championnat de Ligue 1 !

Incroyable, presque autant que le scénario de ce Nice / OM : Marseille est désormais 3e de Ligue 1, après 8 journées de championnat.

Marseille s'est complètement relancé avec ce match complètement fou à l'Allianz Riviera. Les hommes de Rudi Garcia s'imposent 4-2. Ils étaient pourtant menés 2/0 à la fin du premier quart d'heure

"A 2-0 au bout d'un quart d'heure, c'est compliqué, vous prenez un coup sur la tête. Après, il y a 2 solutions : soit vous lâchez et vous en prenez 5, soit vous continuez de vous battre et de revenir ; c'est ce qu'on a fait. Il faudra le garder dans un coin de notre tête, et ne jamais baisser les bras" Florian Thauvin

L'OM a même joue la dernière demi-heure en infériorité numérique après l'expulsion de son milieu de terrain brésilien Luiz Gustavo

"Ce n'est que du bonheur. Sur le terrain, on s'est regardé les yeux dans les yeux et on s'est dit : on ne va pas lacher" Franck Zambo Anguissa