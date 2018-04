Dans l'euphorie de sa qualification européenne, l'OM doit maintenant enchaîner en championnat. Marseille se déplace à Troyes ce dimanche après-midi (17h) ; et l'objectif est toujours le même en Ligue 1 : la course au podium, le duel à distance avec Lyon pour la 3e place.

Les images tournent en boucle, sur les écrans, sur les téléphones, et dans les têtes. Personne, à Marseille, ne peut oublier l'ambiance du Stade Vélodrome ce jeudi et la qualification à la clef pour les demi-finales d'Europa League, après une victoire ébouriffante face aux allemands de Leipzig (5-2). Mais l'OM enchaîne dès ce dimanche avec la Ligue 1. Et un autre objectif titille les hommes de Rudi Garcia : finir la saison sur le podium.

Troyes avait mené au Vélodrome au match aller

"C'était fantastique, notre match, l'ambiance, le stade qui était en fusion, moi c'est la première fois que je voyais un stade comme ça. C'était vraiment une soirée magique. Mais tout le monde a réussi à se remettre la tête à l'endroit, et c'est ce qu'il faut faire pour battre Troyes" Morgan Sanson, milieu de terrain de l'OM

Troyes n'a plus gagné depuis le 17 février, et un succès 1-0 face à Metz. Depuis, la série en cours est bien celle d'une équipe qui lutte pour son maintien : 5 défaites et 2 nuls

"Tout le monde a digéré, s'est remis en mode championnat et en mode combat. Nous-mêmes les joueurs, on s'est dit qu'il fallait rester très humble et qu'il fallait continuer à tout mettre sur le terrain. Ce n'est pas parce qu'on va à Troyes, qui est dans une dynamique un peu moins bonne, que ça va être plus facile" Morgan Sanson

L'OM n'oublie pas que Troyes lui avait posé de sérieux problèmes au match aller au Vélodrome, et avait même ouvert le score par Bryan Pelé ; les hommes de Rudi Garcia avaient fini par s'imposer 3-1 (buts de D. Payet, Luiz Gustavo et V. Germain)