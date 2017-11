L'OM espère mettre fin à 40 ans de disette à Bordeaux

Comme un jour sans fin. Voilà 40 ans que l'Olympique de Marseille ne gagne plus à Bordeaux en championnat. Fin de série, ce dimanche ?

C'est désormais une tradition mais aussi une crainte à Bordeaux : ne pas figurer dans l'équipe qui sera battue à domicile par l'OM. A Marseille, évidemment, c'est aussi la même rengaine chaque année : qui va enfin battre la "malédiction", la série noire ? Les hommes de Rudi Garcia espèrent bien, du coup, entrer à leur façon dans l'histoire du club. C'est l'affiche de cette 13e journée de Ligue 1.

1er octobre 1977

Il y a 40 ans, l'OM s'impose donc pour la toute dernière fois au Parc Lescure, ensuite rebaptisé stade Chaban Delmas. Un succès 2-1, avec des buts signés M. Berdoll et V. Zvunka, alors qu'A. Giresse avait ouvert le score pour les Marine et Blanc sur pénalty.

La dernière fois que L’OM, s’est imposé à Bordeaux...c’était à l’occasion de la sortie de «STAR WARS (1977) «Il y’a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine....» pic.twitter.com/u6FXVK2JsN — Jean Seberg (@jeanseberg133) November 19, 2017

Bordeaux a même remporté 20 des derniers matchs de championnat devant son public face à Marseille, depuis ce fameux 2-1 de l'OM en 1977. Les deux derniers saisons, les 2 formations se sont séparées sur le même score (1-1) : l'an passé, Diego Rolan ouvre le score dès le 2e minute, et Bafé Gomis égalise pour Marseille à l'heure de jeu.

"Au pire, après cette journée, nous voulons occuper la même place. pour ça nous n'avons pas le choix : nous devons gagner à Bordeaux" Rudi Garcia

L'absence de Luiz Gustavo

Mais le week-end pourrait sourire encore un peu plus à l'OM, en cas d'exploit à Bordeaux. Nantes s'est incliné à Paris (4-1), et Monaco a pour sa part été freiné à Amiens (match nul 1-1). Ce scénario, si l'OM sait en profiter, pourrait consolider la position de Marseille dans le Top 4 de la Ligue 1.

Votre pronostic avant Bordeaux / OM ?#FBsport — France Bleu Provence (@bleuprovence) November 19, 2017

Rudi Garcia n'est pas épargné, ceci dit, au moment d'aborder ce rendez-vous. Non seulement, il doit composer avec la blessure de 2 joueurs, B Kamara et G Sertic, 2 recours au milieu de terrain. Mais c'est justement l'entrejeu marseillais qui est privé de son véritable patron : Luiz Gustavo est suspendu. Or, sans son brésilien, l'OM ne s'est jamais imposé en Ligue 1 cette saison : 1 nul et 1 défaite.

Bordeaux est, ceci dit, plutôt dans une spirale négative : les hommes de Jocelyn Gourvennec restent sur 4 défaites et 1 nul, depuis un très lourd revers au parc des Princes (défaite 6-2 face au PSG le 30 septembre).

A Marseille, la série en cours est bien plus encourageante : 17 points pris sur 21 possibles. Marseille n'a plus perdu depuis le 10 septembre, et la venue de Rennes (3-1) au Stade Vélodrome. Depuis, les hommes de Rudi Garcia viennent d'enchaîner 5 victoires et 2 nuls en Ligue 1, avec au passage un très encourageant 2-2 contre le PSG.

