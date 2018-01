MARSEILLE

Qui sera sur le podium sur les coups de 23h ? Tout peut basculer dans la journée. Marseille,pour l'instant 3e, reçoit l'AS Monaco, le 4e, pour le choc de la 23e journée de championnat Juste avant, dans l'après-midi, Lyon, le 2e, joue à Bordeaux.

Mais les hommes de Rudi Garcia espèrent surtout renvoyer aux calendes grecques le douloureux souvenir du match aller. En Principauté, ils avaient subi la loi de Falcao, auteur d'un doublé, et de ses partenaires. Cette défaite 6-1 les poursuit comme une ombre depuis 5 mois, même si elle n'empêche pas aujourd'hui les olympiens d'être plus que jamais en course dans la lutte pour une place sur le podium en fin de saison.

"C'est un match qu'on a en travers de la gorge. Tout le monde nous en parle depuis 6 mois" Florian Thauvin

C'était au mois d'août. Et forcément, Rudi Garcia compte sur ses joueurs pour qu'ils prennent leur revanche. Cette gifle, les joueurs marseillais la traînent depuis le début de saison. Comme une cicatrice en plein milieu du visage

"Les défaites servent toujours. Je crois qu'il y a un proverbe japonais qui dit qu'on apprend peu dans la victoire et beaucoup dans la défaite. J'espère surtout qu'on n'apprendra pratiquement plus rien jusqu'à la fin de la saison ; ça, ce serait intéressant" Rudi Garcia

📊📈L'OM a gagné ses 5⃣derniers matches à domicile en @Ligue1Conforama C'est la meilleure série depuis août 2014

On se retrouve, dimanche, à l'@orangevelodrome ?😏

Assistez au match👉 https://t.co/0hqLZBPAcn#OMASMpic.twitter.com/KHltiuZFY9 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 25, 2018

La stat : Monaco a gagné les 4 derniers matchs de L1 face à l'OM

Dans la foulée de cette défaite en Principauté, l'OM avait même rechuté avec une défaite au Vélodrome face à Rennes (1-3). Crispation. Tensions. L'OM vacille alors, et certains supporters réclament la tête de Rudi Garcia. Presque 5 mois plus tard, il peut les regarder les yeux dans les yeux : son équipe, depuis, n'a perdu qu'une seule fois en championnat, à Lyon fin décembre (0-2)

"On a tous eu du mal à digérer ce match nul (2-2) face à Paris, parce qu'on avait l'impression de tenir la victoire. C'est le bon moment pour prendre 3 points face à un gros, et bien lancer notre deuxième partie de saison" Florian Thauvin

Historiquement, ces dernières saisons, l'OM est devenue l'une des victimes favorites des hommes de Leonardo Jardim : Monaco a gagné les 4 dernières confrontations directes face à Marseille, avec la bagatelle de 16 buts marqués (contre seulement 3 encaissés). L'ASM a aussi éliminé Marseille en 8e de finale de la Coupe de France (4-3 ap) au Vélodrome la saison dernière. La dernière victoire marseillaise remonte à mai 2015 (2-1, avec des buts signés André Ayew et Romain Alessandrini)

Plus de 50 000 spectateurs attendus

Une victoire contre Monaco ferait pourtant de l'OM l'un des favoris légitimes pour une place sur le podium. Avec cette fois, clairement, un objectif Ligue des champions... qui n'est à vrai dire déjà plus qu'un secret de polichinelle dans le vestiaire marseillais.