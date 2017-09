L'OM espère se réconcilier avec son public face à Toulouse

Et si l'OM fumait le calumet de la paix avec ses supporters, ce dimanche face à Toulouse ?

L'heure d'une véritable et totale réconciliation avec ses supporters a-t-elle sonné pour l'OM ? Marseille retrouve le stade Vélodrome ce dimanche soir (21h) pour le compte de la 7e journée de Ligue 1.

La dernière fois en championnat, le stade avait grondé. Marseille avait été battu à domicile par Rennes (3 buts à 1) ; c'était juste après une autre lourde défaite, à Monaco (6-1)

"ça fait mal de perdre contre Monaco, Rennes. Moi, honnêtement, je n'ai pas dormi. On n'a pas le droit de faire de tels matchs quand on est à l'OM" Franck Zambo Anguissa, milieu de terrain

#OMTFC Zambo "comme les supporters le disent l'OM c aussi eux. Quand on perd, on est tous touché. Je suis content de les retrouver" #TeamOMpic.twitter.com/6uAhpqaFaQ — Karim Attab (@karimattab1) September 22, 2017

Depuis, les hommes de Rudi Garcia se sont refait une santé : victoires en Europa League face aux Turcs de Konyaspor (1-0), puis à Amiens (2-0) en championnat. Mais l'équilibre reste fragile. Et il suffit souvent à Marseille d'une étincelle pour rallumer la flamme, la passion.. comme pour enflammer les tribunes et les voir se retourner et contre les joueurs, et contre les dirigeants.

"La pression ? Non. Y'a que ça à faire : je travaille pour gagner les prochains matchs. C'est tout, rien d'autre. C'est le terrain qui parle, et les victoires qui vous donnent raison" Rudi Garcia

Pour affronter le TFC, Rudi Garcia peut compter sur le retour de Steve Mandanda, blessé les 2 derniers matchs. En revanche, Aymen Abdennour, blessé, manque toujours à l'appel.