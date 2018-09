Marseille, France

Dire que l'OM n'a joué qu'une seule période : la deuxième. Mais quelle période ! Les hommes de Rudi Garcia se sont longtemps cherchés, ce dimanche au stade Vélodrome, avant de trouver la bonne carburation. Mais au retour des vestiaires, ils étaient transfigurés. Ils s'imposent finalement 4-0 face à Guingamp et reprennent place sur le podium.

4 buts et la 2e place en poche : soirée quasi parfaite

Les 45 premières minutes ont été aussi laborieuses.. que la suite du match est devenue exaltante

"Qui a été bon en 1ère période ? Personne. On a été très très très très moyen. Et très très très bon en 2e. En 1ère période on a vu Marcus Thuram, un excellent joueur (de Guingamp) et en 2e période on a vu, l'OM. Voilà !" Rudi Garcia

Un doublé de Florian Thauvin (57e et 80e), un but extraordinaire de Dimitri Payet (73e), et un nouveau but aussi de Kostas Mitroglou (83e) : l'OM a en quelque sorte prouvé qu'il n'y a pas besoin de grand attaquant ; dans cette équipe, le danger vient de partout. Et c'est certainement plus fort encore.

Vous voulez revoir le sublime but de Dimitri Payet ? 🔥



Le résumé complet du match est à retrouver ici 👇 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 16, 2018

"Ah moi, je vais dire que celui de Dimitri est plus joli" Florian Thauvin

#FBsport

Quel est votre but préféré de l'OM face à Guingamp ? — France Bleu Provence (@bleuprovence) September 16, 2018

"Le premier et le 4e sont les plus beaux. Parce que le 4e c'est du collectif, c'est la passe de Dimitri pour Kostas. Et le 1er c'est une chose qu'on travaille à l'entraînement. Même si Flo (Thauvin) et Dim (Payet) ont mis des buts à la hauteur de leur talent, c'est-à-dire immenses" Rudi Garcia

L’OM fait même d’une pierre deux coups, puisque les hommes de Rudi Garcia en profitent pour grimper sur la 2e place du podium

Il y a maintenant 2 matchs au programme cette semaine. Jeudi, Marseille reçoit les allemands de Francfort en Europa League, puis direction Lyon dimanche