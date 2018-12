L'OM évite le pire à Angers (1-1)

Angers, France

Encore une fois, l'Olympique de Marseille s'est mis en difficulté. Angers ouvre le score par Bahoken (36e), après avoir déjà frappé sur le poteau (Capelle, 18e). Les hommes de Rudi Garcia restaient sur 8 défaites en 11 matchs toutes compétitions confondues avant ce déplacement au stade Raymond Kopa.

En seconde période, Rudi Garcia sort Mitroglou et M. Lopez, et fait rentrer Bouna Sarr et Lucas Ocampos. L'OM semble plus équilibré, et c'est justement Bouna Sarr qui finit par égaliser, sur un centre de Florian Thauvin.