L'OM évite le pire à Bordeaux

L'Olympique de Marseille s'en sort finalement.. plutôt bien à Bordeaux, ce dimanche. Au terme d'une prestation particulièrement faible, les hommes de Rudi Garcia arrachent un point, grâce à un but de Morgan Sanson dans les arrêts de jeu (1-1), mais restent au pied du podium.

La saison prochaine, vous risquez fort d'entendre encore le même disque, dans les jours précédant le Bordeaux / OM cru 2018-19. Voilà maintenant 40 ans que l'OM ne gagne plus à Bordeaux en championnat. Cette fois, Marseille arrache même in extremis le partage des points

"Chacun son invincibilité. Eux c'est 40 ans. Nous c'est... 8 matchs !" Rudi Garcia, entraîneur de l'OM

Rudi Garcia, entraîneur de l'OM, après le nul de Marseille 1-1 à Bordeaux Copier

Le podium fuit l'OM

Comme l'an dernier, l'OM a pourtant commencé par se saborder et se mettre une balle dans le pied dès le coup d'envoi ou presque. Après seulement 3 minutes, F. Zambo Anguissa n'ajuste pas suffisamment sa passe en retrait vers Morgan Sanson, et Nicolas de Préville en profite pour aller tromper Steve Mandanda et inscrire ainsi son tout premier but.. de la saison.

D'accord avec Olivier Dacourt. La faute originelle (et mortelle) de Zambo lui met la tête dans le sac d'entrée et ça a pesé sur tout le reste de son match. Il va devoir apprendre. #OM — BasileBowie (@BasileBowie) November 19, 2017

La suite : un festival de déchet technique, et de ratés. Que ce soit les tentatives de Younousse Sankharé.. sans cadrer, pour Bordeaux... ou la possession de balle longtemps stérile des hommes de Rudi Garcia.

Finalement, c'est donc Morgan Sanson qui conclue une action où les joueurs marseillais se sont enfin battus comme des lions sur tous les duels ; l'ancien milieu de terrain de Montpellier profite d'un ballon échoué dans la surface bordelaise pour tromper à son tour Benoît Costil (1-1 à la 94e minute)

⏱️ 94' L'EGALISATIOOOON DE MORGAN SANSON à la dernière seconde !!!!!!! #FCGBOM 1️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/MdAvMojRgP — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 19, 2017

Morgan Sanson, le milieu de terrain de l'OM, auteur du but de l'égalisation à Bordeaux Copier

Malheureusement l'OM passe à côté d'une occasion en or de remonter sur le podium, alors que Monaco mais aussi Lyon ont également été freinés dans leur élan ce week-end.

L’OM reste donc 4e du championnat, et rejoue 2 fois cette semaine : jeudi en Turquie, à Konya, pour l’Europa League (19h), puis dimanche au Vélodrome contre Guingamp (17h), pour le compte de la 14e journée de Ligue 1.