L'Olympique de Marseille compte bien repartir de l'avant en championnat, après sa défaite à domicile face à Lyon (3-2) tout juste gommée par un succès arraché dans les dernières minutes à Dijon (3-1). En attendant le résultat des Lyonnais (ce dimanche, 17h), Marseille n'a plus que 2 longueurs d'avance sur le club de Jean-Michel Aulas, mais cette place sur le podium vaut de l'or, avec bien sûr à la clef la promesse d'une lucrative qualification en Ligue des Champions.

Mais Monaco a déjà mis la pression, ce samedi, en s'imposant (2-1) face à Nantes, alors que les Canaris avaient ouvert le score en Principauté. Les monégasques comptent désormais, au moins provisoirement, 8 longueurs d'avance sur les hommes de Rudi Garcia.

Marseille accumule les blessures en ce moment, mais le mot d'ordre est clair : pas question de lâcher, pas question de sacrifier une compétition dans la dernière ligne droite, car malgré sa défaite cette semaine à Leipzig (1-0) en quart de finale aller d'Europa League, l'OM conserve toutes ses chances d'aller en demi-finale de coupe d'Europe.

"A ce niveau de la compétition, il n'y a plus de choix à faire. Et après en Coupe d'Europe, jeudi, on va tout faire pour aller en demi-finale. Et si on va en demi-finale, on jouera aussi le championnat à fond : tant qu'il est possible de finir 2e, il faut regarder devant" Rudi Garcia