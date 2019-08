L'OM face aux Verts pour décoller

Forts de leur premier succès de la saison à Nice (2-1), les footballeurs marseillais (12èmes) doivent confirmer avec la réception de St Etienne (14èmes), ce dimanche soir. Un succès dans ce choc historique et dans un Vélodrome bien garni et l'OM serait lancé.

Marseille, France

7 points au compteur avant la première pause de la Ligue 1.

C'est ce que souhaite André Villas Boas, l’entraîneur de l'OM, pour ce qui serait un premier bilan honnête (7 points sur 12 possibles), quand on se remémore le départ à l'envers des marseillais (défaite face à Reims 2-0 et nul à Nantes 0-0).

Un OM en confiance, des verts pâles

Mais pour y parvenir, les équipiers de Steve Mandanda doivent l'emporter face à une formation de St Etienne qui emprunte un chemin diamétralement opposé (1 victoire puis un nul puis une défaite). Des marseillais un peu plus en confiance et en recherche de confirmation face à des Verts dans le dur. L'affiche de la quatrième journée de Ligue 1, ce dimanche soir (21 heures) est un grand classique du foot français. Un choc qui a souvent donné de belles rencontres. Et qui peut permettre à Bouna Sarr et ses camarades de confirmer leurs récents progrès.

OM-St Etienne est à vivre en direct intégral dès 20H50 sur France Bleu Provence.

Eux qui, avant leur première victoire de la saison, à Nice (2-1) mercredi dernier, _"_n'avaient pas de doutes mais qui se posaient des questions selon le franco-guinéen, capable d'évoluer sur tout le flanc droit olympien. On arrivait au troisième match de la saison, déjà, et on n'avait pas encore gagné. Elle était forcément très importante. Ça nous apporte un peu plus de sérénité dans la préparation de ce match très important. Il va falloir aller chercher notre première victoire à domicile face à un très bon adversaire."

Bouna Sarr: cette première victoire "nous apporte un peu plus de sérénité dans la préparation de ce match très important"

Florian Thauvin de retour: "Il peut donner une autre dimension à cette équipe" selon André Villas Boas

Bouna Sarr qui devrait encore débuter en tant qu'ailier droit face aux foréziens. Une dernière titularisation avant le retour de Florian Thauvin.

Blessé il y a un mois et demi en match amical, le champion du monde soigne sa cheville droite. Et il a pris part à plusieurs entraînements collectifs cette semaine. Le retour du marseillais le plus régulier et décisif depuis trois saison est imminent. Et il est très attendu. "Ca peut donner un peu de choses différentes à cette équipe: Sur la créativité et la capacité à finir les actions détaille André Villas Boas, son entraîneur, qui a cru à un moment devoir faire sans Thauvin, appelé à être transféré, mais qui va demeurer marseillais. Tout le monde sait que Thauvin est un joueur important pour nous. Il peut donner une autre dimension à cette équipe."

La crainte de match arrêté en raison de propos injurieux/homophobes

Les supporters de l'OM, comme ici à Reims, en février 2019, pourraient encore provoquer la LFP © Maxppp - Leon Tanguy

Presque plus aucun match de foot professionnel français n'a pas sa coupure. Elle est plus ou moins longue suivant la décision de l'arbitre. On l'a vu mercredi, lors du match de l'OM à Nice, avec une coupure de 10 minutes. Mais les sifflets français ne s’embarrassent plus. Dès qu'une banderole ou des chants insultants ou discriminants sont déployés ou entendus dans un stade, les consignes de la LFP (Ligue de Football professionnel) sont claires: On arrête le match. Et les supporters jouent désormais avec cette nouvelle manière de faire, tentant de rivaliser dans la créativité des banderoles. D'où la crainte de voir les fans de l'OM se faire remarquer dans ce domaine.

André Villas Boas: "J'espère que les supporters ont tous la notion des sanctions qui peuvent arriver au club avec ce type de comportement"

Car le Vélodrome sera bien rempli (plus de 50 000 spectateurs) et sera chaud, entre les gâteaux soufflés pour les 35 ans du Commando Ultras 84 et les 25 ans des Marseille Trop Puissant. Alors, André Villas Boas prévient:"Marseille est connu pour ses environnements chauds. J’espère que les supporters ont tous la notion des sanctions qui peuvent arriver au club avec ce type de comportement déclare l’entraîneur olympien. Après, l'éducation de chacun est l'éducation de chacun. On ne peut changer cela. Malheureusement."