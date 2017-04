L'OM face à St-Etienne pour passer de l'orange au.. Vert

Pour les 30 ans des South Winners, l'Olympique de Marseille serait bien inspiré de battre St-Etienne ce dimanche (21h) au Stade Vélodrome. C'est le match de clôture de la 33e journée de Ligue 1.

L'OM reste sur 3 nuls consécutifs. Un surplace coupable et qui a déjà coûté aux hommes de Rudi Garcia de perdre leur 5ème place au profit de Bordeaux le week-end dernier. Face à St-Etienne, il devient urgent de retrouver un rythme plus conquérant pour espérer encore viser la 5ème place.

"On fera de meilleurs résultats en championnat sans Ligue Europa la saison prochaine. Mais on est ambitieux, on veut jouer l'Europe" Rudi Garcia

Au match aller en novembre à Geoffroy Guichard les deux formations s'étaient quittées sur un résultat nul (0-0). Les Verts, justement, ont déjà 12 nuls au compteur cette saison (seul le Stade Rennais en compte plus : 13)

Pour l'OM, l'objectif est très clair : écarter un adversaire direct à la 5e place, et se replacer dans un duel à distance avec les Girondins de Bordeaux. Bordeaux où les hommes de Rudi Garcia doivent encore se rendre, mi-mai, lors de l'avant-dernière journée de Ligue 1.

A Marseille, plus que jamais, les rumeurs se multiplient sur la saison prochaine. Quel mercato ? Quelles recrues ? Quelles sommes investies par l'américain F. MCCourt, alors que son club a déjà investi plus de 43 millions cet hiver (Payet, Sanson et Sertic + Evra libre) ? J-H Eyraud, le président de l'Olympique de Marseille, est lui-même intervenu sur les réseaux sociaux dans la soirée de samedi pour une "mise au point"

Les chiffres clefs avant cet OM / St-Etienne :

22 : l'OM reste invaincu face aux Verts en championnat, à domicile, sur les 22 derniers matchs (18 victoires et 4 nuls)

1979 : (10 août) la dernière victoire de St-Etienne au Vélodrome (5/3) en championnat

5 : l'OM reste sur 5 matchs sans défaite en Ligue 1 (2 victoires puis 3 nuls)

1 : une seule victoire pour St-Étienne (1-0 à Dijon), sur ses 6 derniers matchs de championnat (3 nuls et deux défaites).

30 : les Winners (Virage Sud) fêtent ce dimanche leurs 30 ans. Le groupe affiche aujourd'hui 2600 abonnés. Une histoire née, donc, en avril 1987 et marquée par un déplacement au Parc des Princes où les supporters marseillais avaient retourné leurs bombers, pour marquer leur oppositions aux néonazis du Kop Boulogne à Paris. Depuis, le orange de leurs blousons est resté leur couleur symbole.