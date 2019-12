L'OM finit l'année en beauté

Marseille, France

Une phrase résume assez bien l'attente des olympiens avant cet ultime sortie de la phase aller. _"_On avait une énorme envie de finir avec cette victoire. Elle était très importante avec les confrontations directes (les matches des concurrents directs de l'OM pour la 2e place) qu'il y avait."

André Villas-Boas redoutait la bûche juste avant Noël, le mauvais scénario qui serait venu noircir un tableau jusque-là presque parfait. "C'était très important. Tout le monde était nerveux, moi aussi." Et tout le monde a fini joyeux, lui aussi.

L'OM se réveille en seconde période

Moyen en début de match puis largement dominateur mais inefficace, l'OM, sous les yeux de son propriétaire américain Franck Mc Court, a branché le réveil, comme souvent, en seconde période pour inscrire 3 buts (Alakouch, 46e csc, Bénédetto 65e, Payet 82e) avant de voir Nîmes réduire la marque à la dernière seconde.

"L'objectif était clairement de gagner le dernier match de l'année raconte Alvaro Gonzalez; qui savoure de rester bien en haut du classement, à la 2e place. On gagne en confiance en vue de la 2e partie de saison qui sera plus compliquée après Noël (avec de nombreux déplacements chez ses concurrents directs). On a connu une première mi-temps compliquée, en deuxième, on est passé devant en montrant notre qualité détaille l'espagnol. Et on est content d'arriver à la trêve avec cette quantité de points (38 unités)_._"

L'OM affiche un formidable état d'esprit cette saison, et une joie partagée sur chacune de ses réalisations © Maxppp - Nicolas VALLAURI

L'OM qui enchaîne un 8e match sans défaite, dont 7 succès, pour un résultat nul (1-1 à Metz). Mais comment expliquer cette montée en puissance? "On est une équipe solide, qui défend bien, qui attaque bien explique Alvaro Gonzalez. Le coach fait de nous une équipe meilleure chaque semaine et c'est très important pour nous."

Excellente opération au classement

En plus de l'emporter, l'OM fait une bonne opération au classement, en consolidant sa 2e place. Car une palanquée de concurrents directs ont lâché des points juste avant la dinde: Lille, Nantes, Reims, Lyon etc... Seul Rennes suit la cadence des phocéens, 38 points à la trêve, et reste à 5 longueurs, avec un match en plus à disputer (à Nîmes). "Rennes, c'est notre principal concurrent" dit André Villas-Boas. Et celui à qui se frottera en premier son OM en 2020, le vendredi 10 janvier.

En espérant que la trêve ne coupe ni les jambes, ni la dynamique d'olympiens qui régalent leurs supporters cette saison.