L'Olympique de Marseille aurait pu, en cas de succès à Lille ce dimanche, non seulement retrouver sa place sur le podium mais aussi s'emparer du fauteuil de dauphin, tout en mettant Lyon à distance. Aurait pu. Aurait dû. Mais finalement, c'est bien Lille qui en profite. Les hommes de Rudi Garcia sombrent en 2e période et s'inclinent lourdement (3-0) avec une équipe remaniée. C'est la 3e défaite de l'OM sur les 4 derniers matchs, l'embellie face à Strasbourg (succès 3-2) fait timidement illusion dans cette série.

Rudi Garcia devait déjà composer avec les suspensions de Caleta-Car et Amavi, plus les blessures de Rami, Sanson ou encore Rolando. Dimitri Payet visiblement victime d'un mauvais coup contre Strasbourg, l'entraîneur marseillais a préféré mettre son capitaine sur le banc au coup d'envoi, et titulariser Radonjic pour donner les rênes du jeu à Florian Thauvin. Il a aussi préféré relancer G. Sertic plutôt que de confirmer M. Lopez au milieu de terrain.

"Des regrets sur la composition de départ ? Non. Même si quand Dimitri et kostas sont rentrés, on a eu beaucoup plus d'allant offensif et de justesse technique, il n'empêche qu'on était déjà mené. Si on avait été capable de mener 1-0 on aurait vu un autre résultat. Il faut qu'on soit encore meilleur défensivement et surtout plus efficace offensivement. C'est le constat du match de ce soir " Rudi Garcia