L'OM inquiète ses supporters

Même le plus vertigineux des manèges ne procurent pas ces sensations. En une semaine, les supporters de l'OM sont passés de l'euphorie, après avoir tapé le PSG (0-1) sur ses terres pour la première fois depuis 9 ans, à l'inquiétude. L'OM visait le carton plein, 4 succès en autant de sorties, avec deux réceptions (St Etienne et Lille), après ses deux premières victoires en déplacement (3-2 à Brest et 1-0 à Paris).

Ce matin, l'OM n'a grappillé qu'un point sur 6 possibles lors de ces deux rendez-vous. Plus que grappillé, il est arraché. Deux occasions, un but, un point : voici le résumé de la prestation des olympiens.

Un point décroché à cinq minutes de la fin d'un duel que Lille aurait dû gagner

Un point décroché à 5 minutes de la fin d'un duel que Lille aurait dû gagner, tellement les dogues ont croqué, entre les arrêts de Mandanda et les trois poteaux qui ont laissé l'OM en vie. Mais Germain, de la tête, sur corner (85e), sauve le club olympien d'une première crise.

Car les marseillais, hormis une frappe sur le poteau de Rongier (70e), n'ont rien montré.

André Villas-Boas veut positiver après ce point décroché face à un concurrent direct Copier

Une semaine après leur prestation collective aboutie à Paris, les hommes de Villas-Boas, poussés par des chants de supporters crachés des hauts-parleur, font peine à voir. "Mandanda a fait un gros match, c’est vrai, ne peut que reconnaître le technicien olympien. On est mal revenu en deuxième période. C’est dommage car, en première période, c’était équilibré tactiquement. La fatigue est arrivée à la 70ème minute. On a fait des changements qui nous ont apportés un peu plus de vitesse et de profondeur. On a gagné des tirs, des corners. Et à la fin, on marque le même but qu'à Lille la saison dernière."

Ces supporters, croisés à la sortie du stade Vélodrome, sont inquiets Copier

On revient d'un gros échec contre St Etienne et c'est un bon point. André Villas-Boas, entraîneur de l'OM

André Villas-Boas qui s'énerve un peu quand on le taquine sur le comportement de certains joueurs, méconnaissables face au LOSC, comme Payet ou Thauvin. "Mais c'est quand même Lille, 4ème la saison dernière, une équipe compétitive, avec de très bons joueurs débute l’entraîneur de l'OM, qui poursuit, on revient d'un gros échec contre St Etienne et c'est un bon point. Maintenant, la victoire est obligatoire contre Metz (samedi 26 septembre, 21 heures) avec un peu d’orgueil, de contrôle, mais il y a des chose à améliorer, bien sûr."