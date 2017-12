L'OM interdit les supporters des South Winners pour deux matchs

Les supporters olympiens des South Winners sont privés de Vélodrome pour les deux prochaines rencontres. L'OM les sanctionne aprés les incidents de jeudi dernier lors du match contre Salzbourg

L'Olympique de Marseille l'a décidé ce vendredi soir, 24 heures après les violences contre les stadiers au Vélodrome lors du match contre le Red Bull Salzbourg en Europa League. Les supporters des South Winners sont interdits de stade pour les deux prochaines rencontres. Dans un communiqué, le club dénonce des "violences inacceptables perpétrées contre des stadiers". Ceux-ci étaient "venus s'interposer" pour faire cesser les bagarres entamées avec des membres d'un autre groupe de supporteurs, les MTP (Marseille trop puissant).

Les MTP sanctionnés aussi

Les Winners ne pourront donc pas assister au match de ce dimanche contre l'AS St Etienne, et à celui de mercredi prochain à Rennes, en 8ème de finale de la Coupe de la Ligue. Les MTP sont également interdits de deux matchs, mais avec sursis. La direction du club appelle affirme "condamner fermement toutes formes de violence et en appelle à la responsabilité des présidents d'associations de supporters pour les combattre avec force".

Les South Winners, le plus bouillant des groupes de supporters de l'OM

Les South Winners s'étaient déjà illustrés en 2014 en traitant les joueurs olympiens de "sous-hommes", propos qu'ils avaient ensuite retirés, expliquant les avoir prononcés "sous le coup de la colère". En 2016, il avaient mis aux enchères certains de leurs joueurs sur eBay, via des pancartes les représentant sous forme de "chèvres".