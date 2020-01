L' OM ira se frotter à Lyon en quart de finale de la Coupe de France

Marseille, France

Cela aurait pu être une formalité mais ce sera un choc pour les quarts de finale de la Coupe de France de football pour l'OM. Les Olympiens vont retrouver leurs rivaux : les Lyonnnais à Lyon alors que deux clubs de Nationale 2 sont encore en lice dans la compétition ( Belfort et Epinal) et les affronter aurait été sans doute plus facile pour l' OM.

On connaît la rivalité entre les deux clubs et elle ne s'est pas arrangée depuis que l'ex entraîneur de Marseille, Rudi Garcia est aux commandes de l'OL.

Mais après sa victoire 3-1 contre Strasbourg au Vélodrome mercredi soir, l'OM veut croire que tout est possible et rêve à nouveau de soulever la coupe. Les supporters sont prêts pour la rencontre qui aura lieu le 11 ou le 12 février.