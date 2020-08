L'OM lance ENFIN sa saison!

Villas-Boas est persuadé que son équipe est prête. Mais il y a quand même quelques points d'interrogations avec ces deux dernières semaines tronquées. "La seule chose qui nous manque est de savoir où ton équipe en est durant la semaine avant de jouer le match. Et là, on se retrouve sans savoir détaille le technicien portugais, pas plus inquiet que çà. Après, on a la qualité et les joueurs."

Alors que son équipe type montait en puissance, le technicien portugais vit, depuis deux semaines, presque au jour le jour. Au rythme des tests positifs des uns et des autres.

3 cadres absents: Alvaro, Sarr et Payet

3 cadres, les défenseurs Alvaro et Sarr et l'attaquant Payet ne verront pas la Bretagne ce dimanche soir, car placés à l'isolement après leur test positif au Covid 19.

"C'est un calendrier qui démarre fort, c'est sûr" reconnait Steve Mandanda, gardien et capitaine de l'OM

Une équipe de l'OM un peu amoindrie donc, mais qui ne doit pas se manquer dans un début de saison très très costaud car il faudra déjà aller à Paris dans deux semaines, avant de défier St Etienne, Lille et Lyon rapidement. "C'est un calendrier qui démarre fort, c'est sûr, reconnait Steve Mandanda. Droit à l'erreur? Le mieux, c'est de bien commencer et de gagner un maximum de matches poursuit le capitaine de l'OM. Maintenant, il ne faut pas se mettre trop de pression qu'il n'y a. Il restera énormément de matches derrière. On reste serein."

Les supporters de l'OM partagés sur cette nouvelle saison, entre ambitions et frustration de ne pas pouvoir aller au stade

Double objectif: podium en Ligue 1 et 8èmes de finale en Ligue des Champions

L'objectif de l'OM cette saison: passer le cap des poules en Ligue des champions pour faire les coqs en 8ème de finale. Et atterrir une nouvelle fois sur le podium de la Ligue 1 pour continuer de jouer la plus belle des coupes d'Europe...

Un double défi auquel croit fermement André Villas-Boas.