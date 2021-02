L'OM lance une grande concertation avec ses supporters

C'était il y a seulement trois semaines. Des supporters faisaient irruption dans la Commanderie, le centre d'entraînement de l'OM. Violences, destructions... qui abouttissent au tribunal pour une partie d'entre-eux.

Aujourd'hui, le club annonce qu'il lance une grande initiative de concertation avec les supporters.

Dans un communiqué, l'OM affirme que le projet est "impulsé par Jacques-Henri Eyraud, Président du club". Il sera mené par Hugues Ouvrard, Directeur général, invité ce lundi soir de 100% OM sur France Bleu Provence à partir de 19h.

Nous nous engageons auprès des Marseillais à ce que cette concertation aboutisse à des mesures concrètes pour nos supporters, en préservant la ferveur, la passion et en conservant un prix des billets en virage parmi les plus accessibles-Hugues Ouvrard, Directeur général de l’OM.

Il sera proposé aux supporters en divorce avec leur club et son président, de participer à des groupes de travail, des "plateformes d’échange d’idées et d’appels à projets pour que direction et supporters s’unissent dans la définition du supportérisme". Les dirigeants du club sont clairs : il s'agit de "se réapproprier le terme de supporter pour que celui-ci ne soit plus capté par des bandes violentes (...) les supporters sont l’atout le plus précieux du club et le resteront".

Le message est clair : main tendue mais fermeté face à ceux qui dérapent. Des procédures judiciaires sont en cours à l’encontre des supporters qui s’en seraient pris au centre d’entraînement. "Nous avons pris la décision de ne plus tolérer aucune violence commise par les supporters ultras", conclue l'Olympique de Marseille.