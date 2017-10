L'OM manque le coche et se contente d'un nul 3-3 à Strasbourg

A 2 reprises, l'OM a mené au score ce dimanche à Strasbourg. A chaque fois, Marseille était virtuellement 2e du championnat à égalité de points avec Monaco. Mais les hommes de Rudi Garcia doivent se contenter de partager les points (3-3) après avoir .. frôlé la défaite.

A la 87e minute, Strasbourg peut encore légitimement espérer avoir réussi son pari. Les alsaciens mènent alors 3-2. Mais Konstantinos Mitroglou arrache l'égalisation pour l'OM. C'est d'ailleurs le premier but sous les couleurs marseillaises de l'attaquant international grec

A Nice, l'OM s'était imposé 4-2 après avoir été mené 2-0

39 - La rencontre entre @RCSA & @OM_Officiel ce soir a généré 39 tirs, total le plus élevé lors d'un match de Ligue 1 cette saison. Folie. — OptaJean (@OptaJean) October 15, 2017

Le scénario ? Fou, encore une fois. Dimitri Payet ouvre le score, 5 minutes seulement après le coup d'envoi. Strasbourg égalise. Puis Bakary Koné, contre son camp, donne à nouveau l'avantage à l'OM ... le défenseur burkinabé est décidément dans tous les coups, puisqu'il égalise lui-même de la tête pour Strasbourg (60e). Dimitri Liénard, d'une frappe lointaine détournée par le crâne d'Adil Rami, permet ensuite aux alsaciens de prendre les rênes de la rencontre (3-2 à la 75e).

Sans l'infatigable Luiz Gustavo suspendu (tout comme Lucas Ocampos), Rudi garcia avait installé Morgan Sanson en milieu récupérateur aux côtés de Franck Zambo Anguissa.

"C'est une frustration qui domine (....) mais on a fait trop d'erreurs ; y compris dans l'engagement où ils ont été bien meilleurs que nous" Rudi Garcia, entraîneur de l'OM

Si l'OM reçoit le PSG ce dimanche, Rudi Garcia sait déjà qu'il vient de perdre Jordan Amavi pour le déplacement à Lille la semaine suivante ; le latéral gauche, qui monte clairement en puissance en ce début de saison, était sous la menace d'un nouvel avertissement, et il sera suspendu pour le déplacement dans le Nord de la France. Un véritable atout en moins. Amavi a encore très précieux ce dimanche : il donne la passe décisive sur l'ouverture du score de D. Payet, et c'est sa frappe lointaine qui pousse le gardien alsacien à la faute.. et permet l'égalisation (3-3) de Kostas Mitroglou.

amavi suspendu a lille pic.twitter.com/efKvUPkezh — Philou (@philousports) October 15, 2017

Au classement, à l'issue de cette 9e journée de Ligue 1, l'OM perd une place et se retrouve 4e avant d'accueillir le PSG dimanche (21h). Mais avant ça, les hommes de Rudi Garcia retrouvent l'Europa League, jeudi à domicile contre les portugais de Vitoria Guimaraes