L'OM ne sait plus gagner

Même le Livvret A, pourtant au plus bas depuis quatre ans, rapporte plus. Avec ce troisième match nul de suite (1-1) face à Rennes, les footballeurs marseillais jouent aux écureuils low cost. 3 points grignotés sur 9 possibles après en avoir fait carton plein sur leurs trois matches précédents, ça fait peu. Et cela ne permet pas à l'OM de monter sur le podium de la Ligue 1, seulement de s'en approcher (5ème, à 3 longueurs de Nantes (3e) et Angers (2e).

Il faut dire que l'OM ne mérite pas d'y grimper en ce moment. Après sa deuxième épisode insipide à Dijon, en début de semaine (0-0), l'équipe phocéenne a débuté par un premier acte lamentable face à des rennais pourtant en manque de confiance. 45 minutes insignifiantes après lesquelles les marseillais sont menés logiquement (0-1) par le but de Niang (20e), ne se procurant pas une seule occasion (0 tir cadré)! A vous faire regretter Clinton Njié!

La baguette (presque) magique d'André Villas-Boas

Alors, on a droit à une bronca du Vélodrome (plus de 44 000 spectateurs). "De façon inexplicable, on a montré deux visages. Il y a eu énormément de déchet en première mi-temps. On n'était pas bon avec et sans le ballon ne se cache pas Bouna Sarr, passé d’ailier droit à arrière droit. Ce sont peut-être ces changements tactiques du coach qui ont fait que l'on a été mieux en seconde période."

Car après les sifflets, on a eu droit à la baguette (presque) magique d'André Villas- Boas.

L’entraîneur de l'OM sort Amavi, en grande difficulté, comme souvent, et sifflé par le public, pour faire rentrer l'offensif Radonjic et, surtout, réorganiser son équipe. Des sifflets contre lesquels André Villas-Boas pousse un coup de gueule

Un rythme de gastéropode ensuqué

L'effet est immédiat: 4 joueurs changent de poste, ce qui n'est pas rien et en 5 minutes, l'OM égalise de la tête sur corner grâce à Caleta-Car.

Schizophrène, cet OM se créé quelques occasions par Benedetto, trop gourmand, ou Sarr. Mais voit aussi son gardien Mandanda le sauver en fin de partie, sur deux arrêts réflexe, coup sur coup, de grande classe. Des marseillais qui grignotent. Des écureuils au petit appétit. 3 matches nuls de suite: 3 points en 3 matches. "On a beaucoup d'absents et des absents de taille (les défenseurs Kamara et Alvaro Gonzalez, les attaquants Payet et Thauvin) souligne Stève Mandanda. Mais le groupe essaie de réagir à sa manière et de belle façon, c'est ce que l'on a fait en seconde période poursuit le capitaine de l'OM. Mais on n'avance pas beaucoup avec ces matches nuls".

A un rythme de gastéropode ensuqué. Qui permet quand même à un OM dans le dur d'être 5ème, avec 13 points, à 3 longueurs du podium. On se rassure comme on peut avant d'aller à Amiens, le 16ème, ce vendredi 4 octobre.