Caleta-Car, défenseur de l'OM: "On est tous heureux de venir à l'entrainement"

Marseille, France

Ca crie, ça sourit, ça chambre... En ce lundi après-midi ensoleillé, les marseillais lancent leur ultime entrainement avant de prendre l'avion pour Angers où ils vont tenter d’enchaîner une 5e victoire ce mardi.

Et cette ambiance n'est pas que de façade, pour monter à la dizaine de journalistes présents que "le groupe vit bien" comme aiment à la seriner les footballeurs professionnels.

"On est tous heureux d'aller à l'entrainement" Caleta-Car

L'excellente ambiance dans le vestiaire de l'OM joue sur la dynamique de résultats Copier

A l'OM, tous les joueurs questionnés sur l'atmosphère du vestiaire reconnaissent que le changement est palpable avec la saison dernière. "On est tous très heureux d'aller à l'entrainement confirme le défenseur Duje Caleta-Car. Il y a de la joie et aucune tension. C'est grâce à cette excellente atmosphère dans l’équipe mais peut-être aussi car nous gagnons actuellement poursuit le croate. Et j'espère que cette belle série va se poursuivre."

La belle entente entre équipiers est aussi symbolisée par ce câlin entre Payet et Benedetto sur l'ouverture du score de l'OM face à Brest © Maxppp - David Rossi

Une belle ambiance, malgré de sacrés égos, qui transpire dans les photos de vie de groupe régulièrement relayées après les victoires, sur les réseaux sociaux, par les joueurs. Ou dans la célébration des buts de l'OM, lorsque toute l'équipe se précipite vers le buteur. Ou encore lors des séquences, lors des entraînements, lorsqu'un joueur vient de vivre une première et qu'il doit passer au milieu de tunnel formés par ses équipiers d'un coup très taquins.

"J'ai été très bien reçu par ce groupe. Et c'est important" André Villas-Boas

Dans un sport collectif, cet esprit d'équipe est primordial. Si on apprécie le copain, on est prêt à se dépasser, sur la pelouse, pour l'aider. Et si cette saison, l'état d'esprit est au rendez-vous, c'est aussi grâce à la méthode d'André Villas-Boas, qui échange beaucoup avec ses joueurs. "Je dois dire une chose: j'ai été très bien reçu par ce groupe. Et c'est important précise le technicien portugais. Car _si le groupe te montre une certaine distance, tu ne peux pas toucher tous les joueurs de la même façon. Et là, ça marche bien!_"

A tel point que l'OM, que certains n'attendaient pas là, peut consolider et sa belle ambiance et sa surprenante 2e place, ce mardi soir, en s'imposant à Angers, le 3e.

Equipe probable de l'OM à Angers: Mandanda (cap) - Sakaï, Alvaro, Caleta Car, Amavi - Rongier, Kamara, Sanson - Sarr, Benedetto, Payet.