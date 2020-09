On ne le saura que plus tard. Mais la victoire historique, "un exploit" dixit André Villas-Boas, de l'OM à Paris, la première depuis neuf ans et après 18 tentatives infructueuses, a probablement créé un déclic chez les marseillais. Ils se savent désormais capables de battre les stars de la capitale. Autre bienfait d’un tel succès, il vous gonfle le moral pour la suite de la saison. Au point, même si le championnat vient seulement d'être lancé, de voir l'OM viser la première place?

"Cela va être dur, d'autant que Nice, Lyon, Rennes sont compétitifs et très bons." André Villas-Boas

"Cela nous donne un peu de calme et nous mets déjà en haut (du classement) avec Paris un peu distant, un peu tranquille expliquait André Villas-Boas avec la banane à Paname. Jouer la Ligue des Champions, ce n'est pas la même motivation que la Ligue 1. Cela va être dur, d'autant que Nice, Lyon, Rennes sont compétitifs et très bons. Mais bon, j’espère que cela peut animer un peu les choses."

"Dans le foot, il faut toujours espérer, rêver." Elie Baup, ancien entraîneur de l'OM

De là à jouer le titre de champion ?

L'OM peut-il rêver d'être champion? Copier

"Dans le foot, il faut toujours espérer, rêver lance Elie Baup. Enfin... rêver. Dans tous les cas, il faut y croire, mais l'objectif concret, celui-ci est réel, c'est de se qualifier directement pour la Ligue des champions et ça, c'est dans leurs cordes, car ils l'ont déjà fait, enchaîne l'ancien technicien olympien qui redoute le calendrier chargé des Marseillais cette saison. Après, il y aura cette gestion des matches avec la Ligue des champions. Ça pompe de l'énergie. Il y a un investissement total des jours dans ces matches-là et on laisse des séquelles dans les rencontres de championnat."

"Si on peut être champion cette année, on ne va pas se priver." Valentin Rongier

C’est ce qui fait craindre un coup de pompe de l’OM au cœur de son marathon avec ces six matches de coupe d’Europe. Mais le mot champion n’est pas tabou chez Valentin Rongier : "On reste humble pose d'emblée le milieu de terrain olympien. Si on peut être champion cette année, rassurez-vous, on ne va pas se priver. Mais on n'en est qu'à deux matches. Ce qui est certain, c'est que l'on va tout donner."

D'où l'importance de cette semaine à deux gros rendez-vous à domicile pour l'OM : Saint-Etienne ce jeudi et Lille, dimanche. L'occasion de s'ancrer encore plus en tête de peloton en attendant la haute montagne et les coups de bordure.