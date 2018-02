Qu'on se le dise : l'Olympique de Marseille ne laisse plus rien au hasard. Malgré son succès 6-3 face à Metz ce vendredi et à la clef la 2e place du championnat, le vestiaire marseillais ne digère pas les 3 buts encaissés.

MARSEILLE

3 points, la 2e place en attendant Monaco / Lyon, 6 buts marqués, oui mais... oui mais l'Olympique de Marseille ne veut pas s'en contenter et monte d'un cran la barre de son exigence. Plusieurs joueurs marseillais ont aussitôt le coup de sifflet final manifesté leur amertume d'avoir levé le pied en fin de match face à Metz, et surtout d'avoir encaissé 3 buts qui pourraient coûter cher au goal average en fin de saison

"Je suis mitigé, parce que content et déçu.. déçu d'avoir encaissé ces 3 buts. C'était pas la joie dans le vestiaire à la fin du match" Florian Thauvin, auteur d'un triplé.. face à Metz

Mais le joueur le plus sévère sur ce relâchement défensif c'est, et de loin, Adil Rami.

"On n'a même pas la joie d'avoir gagné. On est super déçu, on a un sentiment d'avoir perdu. Prendre 3 bts c'est inadmissible. Je me sens blessé, j'ai un goût de défaite, on n'a pas le droit, c'est une faute professionnelle" Adil Rami

Des joueurs remontés contre eux mêmes, alors qu'ils viennent de planter 6 buts à leur adversaire et de s'emparer de la 2e place ; c'est peut-être là la plus grande victoire de cet OM : du caractère, de l'ambition, une exigence qui peuvent pousser Marseille à voir encore plus loin, encore plus haut