L'OM pour un exploit face à Manchester City

Le coq de la poule... L'OM défie l’épouvantail du groupe C de la Ligue des Champions, ce mercredi soir, dans un stade Vélodrome rempli de 67 000 sièges vides.

Ca va être dur, c'est une machine prête pour gagner la Ligue des Champions. André Villas-Boas, entraîneur de l'OM

Les marseillais, sans leur chaud public, encore plus les soirs de coupe d'Europe, qui vont tenter de dominer les britanniques, ce qui serait un exploit. Car l'équipe anglaise, même amoindrie et peu en forme, reste redoutable. "Ca va être dur. On va essayer de mettre notre stratégie en place, on verra bien reconnait André Villas-Boas, le technicien olympien.

Match sans spectateur, en raison du couvre-feu

C'est une machine prête à gagner la Ligue des Champions. Je les attends à un niveau supérieur au notre, c'est évident et ils sont favoris."

Groupe de l'OM au complet

Un favori probablement heureux de jouer dans un stade Vélodrome vidée de son ambiance unique. "C’est dommage que le stade Vélodrome soit vide car on m’a parlé de la formidable ambiance des supporters lance Pep Guardiola, l’entraineur de Manchester City. Mais c’est super d’être ici et de joueur la Ligue des Champions contre Marseille. C’est la première fois et j’espère que ce ne sera pas la dernière."

Guardiola se souvient "de la tête de Boli" en 93

Le technicien espagnol, l’un des meilleurs au monde, et source d’inspiration pour André Villas-Boas, qui n'a pas la mémoire courte. "Oui je me rappelle quand Boli marque le but en finale (en 1993), Didier Deschamps était là… Bernard Tapie était président. Oui je me rappelle, j’étais un jeune joueur."

C’était du temps où l’OM régnait sur l’Europe du foot. Du temps où ses supporters se régalaient des exploits olympiens lors de mémorables soirées européennes. Ce soir peut en être une.

A Mandanda et ses équipiers d’écrire, eux aussi, un nouveau chapitre de cette fantastique histoire.

Equipe probable de l'OM: Mandanda (cap) - Sakaï, Alvaro Gonzalez, Caleta-Car, Amavi - Rongier, Kamara, Sanson - Thauvin, Benedetto, Payet.