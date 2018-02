4 minutes. 4 petites minutes. Voilà le temps qu'il aura fallu, ce jeudi, pour libérer l'OM et mettre les hommes de Rudi Garcia sur de bons rails, pour disposer de Braga en match aller des 16e de finale d'Europa League

C'est Dimitri Payet qui lance parfaitement la rencontre.. et Valère Germain pour l'ouverture du score. Une passe au cordeau reprise par l'ancien monégasque, auteur sur le coup de sa 6e réalisation de la saison en Coupe d'Europe. Mais Germain récidive à la 69e minute (sur une passe d'Hiroki Sakaï), suivi dans la foulée par un but de Florian Thauvin à peine entré en jeu.(74e)

"Une chose est certaine: on n'est pas qualifié, il faudra aller à Braga pour marquer, pour gagner. Après, on a fait un bon match, on voulait gagner sans prendre de but, on l'a fait. On aurait pu en mettre un ou deux de plus mais leur gardien a fait un grand match et on a manqué un peu de réussite aussi. Mais ce qui compte c'est le contenu et on a fait un bon match" Rudi Garcia