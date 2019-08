L'OM prolonge Bouba Kamara, l'un de ses minots

Bouba Kamara et l'OM, l'histoire va se poursuivre

Marseille, France

André Villas Boas en a fait un de ses titulaires. Comme Rudi Garcia la saison dernière. Boubacar Kamara va s'inscrire dans la durée avec l'OM.

Le défenseur central droitier, né à Marseille il y a 19 ans, est devenu une valeur sûre de l'effectif olympien même s'il doit encore progresser dans la régularité. Cela n'avait pas empêché plusieurs clubs de se mettre à ses trousses, à un an de la fin de son premier contrat professionnel. Mais après des mois de négociations, "Bouba" Kamara et l'OM, où il est arrivé en débutant, à 5 ans, et a été le capitaine des 19 ans marseillais finalistes de la prestigieuse coupe Gambardella en 2017, ont signé un nouveau contrat.

Celui qui vient d'être appelé pour la première fois en équipe de France espoir a prolongé de deux saisons pour être désormais lié à l'OM jusqu'en 2020 (comme Hiroki Sakaï cette semaine).

Bouba Kamara, véritable fleuron, avec Maxime Lopez, de la formation olympienne, chère aux dirigeants de l'OM, va disputer son 41ème match de L1 avec son club de cœur, ce dimanche (21 heures), face à St Etienne, à l'occasion de la 4ème journée de Ligue 1.