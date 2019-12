L’OM régale de nouveau le Vélodrome en battant Bordeaux (3-1)

Menés à la pause, les footballeurs marseillais renversent les Girondins grâce à une magnifique seconde période. Une 6e victoire de suite de l’OM, plus que jamais 2e de Ligue 1 et qui creuse un énorme écart avec ses poursuivants.

« Ils nous ont encore régalés ! Villas-Boas est énorme ! »

A la sortie du stade, malgré une fine pluie, les supporters de l’OM sont aux anges : Ils viennent une nouvelle fois de vibrer. Comme rarement ces dernières années, comme souvent cette saison.

Dominé par Bordeaux à la pause (0-1), grâce à une frappe lointaine d’Adli, l’OM parvient à renverser le tableau d’affichage grâce à un début de seconde période de folie.

On avait à cœur de renverser la situation - Valère Germain, attaquant de l'OM

Sans la clé pour enquiquiner les bordelais et menés à la marque, l'OM est mal embarqué à la mi-temps. Mais son entame de seconde période est juste énorme avec 2 buts en 15 minutes. Bordeaux est renversé. "Cela montre que l'on est dans le vrai et que l'on a un bon état d'esprit selon l'attaquant de l'OM Valère Germain, titulaire surprise en raison du forfait de dernière minute de Dario Bénédetto, victime d'une petite blessure (contracture) lors du dernier entrainement. On n'a pas fait une bonne première mi-temps (malgré 18 centres et 10 tirs mais un seul de cadré). On s'est dit à la pause que l'on devait faire beaucoup mieux et qu'on voulait continuer cette série. Et cela s'est vu dans la manière avec laquelle on est rentré en seconde période. On avait à cœur de renverser la situation et d'aller chercher cette 6ème victoire."

Le deuxième but de l'OM signé Morgan Sanson, d'une frappe des 20 mètres. © Maxppp - Nicolas VALLAURI

Tu as un peu la trouille quand t'encaisses un but d'entrée et que l'OM pousse -Valentin Rongier, milieu de terrain marseillais

Et si l'OM revient, c'est aussi parce que le Vélodrome est bouillant cette saison. 52 000 supporters, ce dimanche soir, qui font la différence selon Valentin Rongier pour qui l'OM "a aussi la chance de marquer sur un coup de pied arrêté (corner). Et quand tu es au Vélodrome, chez toi et que tu marques, que tu relances le match dès le début de la seconde période poursuit le milieu de terrain, qui a déjà connu ça en venant avec une équipe adverse, quand j'étais Nantes, tu as un peu la trouille quand t'encaisses un but d'entrée et que l'OM pousse."

La série historique de 8 succès en ligne de mire

Pour ensuite gérer sa seconde période et régaler encore plus son public avec un 3ème but à la dernière seconde. Cet OM à réaction, qui enchaîne une 6e victoire, est plus que jamais posé sur la 2e marche de la Ligue 1. Les marseillais, 34 points après 17 journées, comptent 6 longueurs sur Lille, le 3e.

La série historique de 8 succès de suite se rapproche : car l’OM doit encore se frotter à Metz (18e), en Lorraine et Nîmes, avant-dernier, avant la trêve. De quoi continuer de régaler ses supporters...