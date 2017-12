L'OM régale face à Saint-Etienne

En s'imposant nettement 3-0 face à l'AS St-Etienne, l'Olympique de Marseille garde le rythme et reste accroché aux talons de Lyon et Monaco dans la course au podium de la Ligue 1.

L'OM a juste déroulé face aux Verts, et s'est rendu le match facile, en ouvrant le score dès la 11e minute. Certes, St-Etienne finit le match à 10 après l'expulsion de son défenseur Pierre-Gabriel (51e minute), mais les hommes de Rudi Garcia dominaient de toute façon les débats de la tête et des épaules

Doublé de Valère Germain

Il n'avait plus marqué depuis le 24 août et un doublé -déjà- face à Domzale en Europa League. Cette fois, Valère Germain trouve enfin le chemin des filets en Ligue 1. Et à 2 reprises. D'abord d'une tête à bout portant, suite à un corner tiré par D. Payet, puis sur un service de Florian Thauvin (71e mn)

"On a fait un très bon match, on a peut-être manqué un peu de réalisme en 1ère période et de réussite en 2e, avec ces 2 poteaux (Germain et Thauvin, ndlr). Mais on a marqué 3 buts, dont 2 par notre attaquant de pointe, ce qui fait que le débat va s'éteindre à son sujet." Rudi Garcia

Sarr. Lopez. Payet remis à l'endroit. La mise en place tactique. Le jeu. Son coaching. Je lui ai suffisamment tiré dessus pour le féliciter ce soir. Bravo Rudi Garcia. Tu as eu raison dans tes choix aujourd'hui. #OMASSEpic.twitter.com/tQavXuZc01 — BasileBowie (@BasileBowie) December 10, 2017

Entré en jeu en seconde période, l'argentin Lucas Ocampos aggrave ensuite le score (80e) inscrivant là déjà son 6e but de la saison. Et l'OM aurait pu frapper plus fort encore, notamment si Florian Thauvin avait été plus heureux : il touche le poteau de Stéphane Ruffier en fin de rencontre (84e)

Belle victoire, du beau jeu et @FlorianThauvin meilleur passeur du championnat avec 2 nouvelles passes dec. 👍🏼

Belle soirée pour la #teamOM !@OM_Officiel #omasse — Matt Pokora (@MPokora) December 10, 2017

Au classement, Marseille s'accroche au rythme imposé par Monaco et Lyon, et ce trio distance désormais Nantes, le 5e, de pas moins de 8 longueurs. Les hommes de Rudi Garcia peuvent ainsi aborder avec sérénité un déplacement périlleux, justement, à Lyon dimanche (18e journée de Ligue 1). Avant ça, ils ont rendez-vous à Rennes mercredi pour leur entrée en lice en Coupe de la Ligue.