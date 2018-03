Marseille, France

La soirée aurait du être parfaite. Le succès total. Avec une ouverture du score dès la première minute par Lucas Ocampos sur un formidable travail de Florian Thauvin et Maxime Lopez, l'OM s'est rapidement mis à l'abri grâce à une volée géniale de Dimitri Payet au quart d'heure de jeu.

On a fait un très bon match et je suis heureux d'avoir inscrit un doublé - Lucas Ocampos

Seulement a quelques secondes de la mi-temps, les basques - jusque là totalement inoffensif, si ce n'est sur une frappe d'Aduriz, bien repoussé par Mandanda - ont obtenu un penalty très généreux. Une main de Rami, peu évidente, a moins de se couper le bras. Non signalé par l'arbitre central Mr Souza, c'est son assistant, l’arbitre de surface qui lui a indiqué de désigner le point de Pénalty. Aritz Aduriz, meilleur buteur de cette Europa Ligue avec 8 réalisation ne s'est pas fait prier pour transformer l'offrande.

Mettre des arbitres de surface juste pour faire des erreurs, j'ai toujours dit qu'ils ne servaient à rien - Rudi Garcia

🏆 Ligue Europa #OMATH

⚽ Ocampos : "On espère que ce n'est pas grave pour Thauvin car on va avoir besoin de lui" pic.twitter.com/iyBaKKTNam — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 8, 2018

Frayeur pour Thauvin

Une déconvenue qui a obligé les Olympiens à repartir à l'assaut du but basque et sur une nouvelle passe magnifique de Dimitri Payet, Lucas Ocampos redonnait deux buts d'avance à Marseille à l'heure de jeu. Mais il était écrit que cette soirée ne serait pas de tout repos pour l'OM. Touché à la cheville droite Florian Thauvin est sorti sur civière. Les nouvelles dans la soirée, données par le staff et ses coéquipiers, étaient de nature rassurantes

🎙️@RudiGarcia "@FlorianThauvin a une pris grosse contusion mais rien de cassé, nous attendons demain pour plus d'informations " #OMATH — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 8, 2018

Avec deux buts d'avance, Marseille est en ballotage favorable avant le match retour à San Mamès jeudi prochain. Surtout l'OM renoue avec le succès et fait le plein de confiance avant un déplacement très important à Toulouse ce dimanche en championnat. Dans un Vélodrome bien garnie (37.000 personnes) pour un match de milieu de semaine on sent l'appétit des joueurs et du public grandir à vue d’œil sur cette Ligue Europa