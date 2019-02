L'OM respire un peu après sa victoire devant Bordeaux (1-0)

Marseille, France

L'Olympique de Marseille cumulait les handicaps ce mardi, avant de recevoir Bordeaux en match en retard. Non seulement, le Vélodrome était à huis-clos total, mais Rudi Garcia -suspendu de banc!- était en plus privé de : Thauvin et Strootman suspendu, Adil Rami et Payet blessés, Luiz Gustavo malade mais également de Mario Balotelli qui n'était pas qualifié. Finlament, l'OM s'impose 1-0 face à des Girondins rapidement réduits à 10.

L’#OM plutôt en 4-4-2 : Mandanda (cap.) - Sakai, Kamara, Caleta-Car, Amavi - Sarr, Lopez, Sanson, Ocampos - Germain, Njie — Mathieu Grégoire (@Serguei) February 5, 2019

A la 25e minute, Bordeaux se saborde. Kalu tacle L. Ocampos par derrière. Carton rouge.

Une "Fekir" de Kalu sanctionnée d'un carton rouge, normal. pic.twitter.com/fhmn7L7hS2 — Nando Chachalana (@NandoChachalana) February 5, 2019

La libération pour l'OM survient à la 42e minute. Sur coup de pied arrêté. Valère Germain dévie de la tête pour B. Kamara qui fusille Costil à bout portant (1-0)

Premier but en L1 pour notre minot Kamara ! pic.twitter.com/oUrTODsbFI — Peuple Olympien (@peupleolympien) February 5, 2019

A la 92e minute, Bouna Sarr reprend un ballon de V. Germain mais le but est finalement logiquement refusé pour hors-jeu (après assistance de la vidéo).

Marseille, qui remonte à la 7e place de Ligue 1, rejoue vendredi à Dijon.