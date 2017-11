L'OM reste au contact du podium avec son succès 1-0 devant Guingamp

L'OM reste à 1 petit point du podium, grâce à 1 but de Florian Thauvin qui lui permet de venir à bout logiquement (1-0) d'un EA Guingamp très faible ce dimanche après-midi au stade Vélodrome.

Près de 80% de possession de balle pendant une grande partie de la rencontre. Les chiffres ne trompent pas; L'Olympique de Marseille a asphyxié les bretons. Et le but de Florian Thauvin (31e mn) est la courte mais juste récompense pour un OM ultra-dominateur.

Marseille n'a jamais réussi en revanche à faire le break pour se mettre vite à l'abri. Un pénalty oublié pour une faute sur Luiz Gustavo n'aurait pourtant pas été volé...

"Je suis satisfait. On est quatrièmes. On voulait gagner, on l'a fait. Pour prétendre avoir fait un très bon match, il aurait fallu que le score soit plus large. On ne s'est pas aidés, on n'a pas été aidés non plus. On devait mener à la pause par 2-0 car il y avait un penalty flagrant sur Luiz Gustavo" Rudi Garcia