L'OM à Lille pour défendre sa 5e place sans faire de sentiments

L'Olympique de Marseille retrouve son ancien entraîneur, ce vendredi soir (20h45), à Lille : Franck Passi. Mais l'essentiel est bien ailleurs. Les hommes de Rudi Garcia -par ailleurs ancien coach des.. Nordistes- entendent surtout conforter leur 5e place, à l'occasion de la 30e journée de Ligue 1.

A Lorient (4-1) puis face à Angers (3-0), l'Olympique de Marseille a lancé de la plus belle des manières son sprint final. Deux victoires spectaculaires venues effacer, ou presque, les déconvenues face au PSG et contre Monaco. Surtout, les hommes de Rudi Garcia se sont emparés de la 5e place. Une position qu'ils n'ont absolument plus l'intention d'abandonner à leurs principaux poursuivants, Bordeaux et St-Etienne. Nouvelle étape ce vendredi : à Lille (20h45), pour le compte de la 30e journée de Ligue 1

Chaises musicales

Pour Rudi Garcia, ce retour dans le Nord est tout sauf anecdotique : c'est la première fois en tant qu'entraîneur qu'il joue à Lille depuis son départ pour Rome, dans un premier temps. Une étape en Italie avant son défi, à la tête de l'OM.

Ironie de l'histoire, Rudi Garcia a cette saison remplacé à Marseille un certain.. Franck Passi.. qui avait lui-même succédé à Marcelo Bielsa sur le banc de l'OM le 08 août 2015. Un an plus tard, c'était alors au tour de Passi de céder sa place, au profit de l'Espagnol Michel. Et en juin prochain, à Lille, ce même Bielsa devrait à nouveau reprendre les rênes derrière F Passi ! Un sacré jeu de chaises musicales.

"Franck (Passi) est toujours motivé. Plaisir de le revoir. Plaisir déjà qu'il ait retrouvé un poste, encore plus à Lille. Donc on va se faire la bise avant le match et.. on se serrera la main après.. parce qu'on va gagner !" Dimitri Payet

Aucune victoire lilloise depuis 2013

A sens unique, ou presque. Marseille a remporté 4 des 6 dernières confrontations (2 nuls) entre les deux équipes. La saison dernière, si les Nordistes réussissent à décrocher un point au Vélodrome (1-1), l'OM s'impose 2-1 au stade Pierre Mauroy (Batshuayi et Alessandrini). Le LOSC ne s'est plus imposé depuis décembre 2013 (1-0, N. Roux, 91e). Cette saison, au match aller en décembre dernier, les hommes de Rudi Garcia l'emportent devant leur public, 2-0, grâce à Bafé Gomis et F. Thauvin. A l'époque Patrick Collet est encore sur le banc des Dogues.

Effet "Bleus" pour Florian Thauvin ? Sa régularité et ses performances depuis le début de saison ont fini par convaincre Didier Deschamps. Il est retenu en Equipe de France, pour la toute première fois de sa carrière, comme d'autres valeurs montantes de la Ligue 1 d'ailleurs. Florian Thauvin intègre le groupe tricolore qui doit affronter le Luxembourg en éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 puis l'Espagne en amical, à la fin du mois. De quoi lui donner des ailes ? Encore plus ?

"C'est un joueur qui a vraiment des qualités spécifiques de par le poste où il joue. Il est capable de faire la différence, de faire marquer, de marquer (..) Il y a beaucoup plus de continuité dans ses performances. Il a eu un creux, mais là il est constant, il a bonnes statistiques, et il évolue à un poste qu'il connait bien sur ce côté droit.» Didier Deschamps sur F. Thauvin

L'OM de Franck McCourt entend bien garder une longueur d'avance sur le projet de Gerard Lopez, le propriétaire du LOSC qui justement a longtemps rêvé de racheter ... l'Olympique de Marseille